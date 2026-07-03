Pippi Lotta Enok tõmbas hooajale varakult joone alla

"Mõned aastad on on mõeldud ülesehitustööks," sõnas ta sotsiaalmeedia vahendusel. "See aasta on olnud üks raskemaid, millega olen silmitsi seisnud. Vigastuste, terviseprobleemide ja ebajärjekindla treeningu juures olen pidanud leppima sellega, et mõnikord on parim, mida teha saad, mitte rohkem pingutada, vaid võtt samm tagasi."

"Seega võistluste asemel teen valiku tervenemisele!" otsustas ta. "See otsus ei olnud kerge, aga ma tean, et see on õige. Tänan kõiki, kes on minu kõrval olnud nii headel kui ka rasketel päevadel. Teie toetus, lahkus ja usk minusse on tähendanud rohkem, kui te kunagi arvata oskate. Näeme järgmisel aastal."

23-aastane Enok võistles viimati juuni lõpus Jõhvis, kus tegi kaasa odaviskes ja 200 meetri jooksus. Sel suvel ta mitmevõistlust kokku pannud ei ole. Viimati võistles ta mitmevõistluses talvehooajal Eesti meistrivõistlustel, kus kogus viievõistluses 4126 punkti.

Mullu suvel USA üliõpilasmeistrivõistlustel seitsmevõistluses kogus Enok 6285 punkti, millega ületas Grit Šadeiko nimel olnud senise Eesti rekordi viie punktiga.