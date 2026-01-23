Eesti kergejõustiku tipud panevad end nädalavahetusel Lasnamäel proovile

Laupäeval, 24. jaanuaril toimuvad Lasnamäe Kergejõustikuhallis talvised Eesti karikavõistlused U-18 vanuseklassile ja täiskasvanutele. Starti on oodata üle 600 sportlase.

Naiste 60 m tõkkejooksus teeb kaasa Eesti rekordiomanik Kreete Verlin (SK Fortis), kes jooksis kolmapäeval Tamperes välja oma hooaja tippmargi ajaga 8.15. Tõkkesprindis asub starti ka mitmevõistleja Pippi Lotta Enok (KJK Visa), kes valmistub järgmisel nädalavahetusel toimuvaks Rahvusvaheliseks mitmevõistluseks.

Mitmevõistlejatest panevad end üksikaladel proovile ka Risto Lillemets (KJK Saare) 60 m tõkkejooksus, teivashüppes ja kaugushüppes, Rasmus Roosleht (Tallinna KJK Kalev) 60 m tõkkejooksus ja teivashüppes ning Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev) 60 m jooksus, 60 m tõkkejooksus ning kuulitõukes.

800 m jooksus asub starti Uku Renek Kronbergs (Tartu SS Kalev). Harva joostaval 300 m distantsil võib kiireid aegu oodata Viola Hambidge-i (TÜASK) ja Mia Mireia Uusoru (SK Fortis) esituses.

Naiste teivashüppes on favoriit Allika Inkeri Moser (SK Elite Sport), kes juhib U20 vanuseklassi maailma hooaja edetabelit tulemusega 4.40. Meeste teivashüppes hakkavad võidu nimel võistlema SK Elite Sport esindajad Robert Kompus ja Henri Apri.

Miia Ott läheb favoriidina starti naiste 60 m sprindis, oma hooaja tippmargi 7.48 püstitas ta kolmapäeval Tamperes. Kaugushüppes teeb oma hooaja avavõistluse Lishanna Ilves (Rakvere KJK ViKe).

Võistlused algavad laupäeval kell 11.00, ajakava, osalejate nimekirja ja tulemuste info leiab Eesti Kergejõustikuliidu kodulehelt.