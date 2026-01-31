X!

Rooslehe koostöö Pahapilliga annab esimesi vilju: ootan kindlasti hüppealade arengut

Kergejõustik
Foto: Siim Lõvi /ERR
Kergejõustik

Tallinna Kergejõustikuhallis toimuvat rahvusvahelist mitmevõistlust alustas hästi Rasmus Roosleht. Avapäeva järel on ta seitsmevõistluse kindel liider ja kaotab oma rekordigraafikule vaid 20 punktiga.

Tänavune Tallinna seitsmevõistlus algas ilma väga selge võitjasoosikuta, kuna vigastuse tõttu pidi eemale jääma eelmisel talvel samas hallis Euroopa rekordi püstitanud Sander Skotheim.

6000 punkti mehi oli stardinimekirjas kuus, aga juba esimesed alad näitasid, et Rasmus Roosleht on neist ainsana praegu valmis oma rekordi tasemel võistlema. 60 meetri jooksu aeg oli 7,04 ja kaugust hüppas Roosleht 7.18. Oma trumpalal kuulitõukes sai ta parimal katsel kirja 16.10 ja kõrgushüppes ületas 2.02.

"Ütleme 60 meetrit 7,04 oli ikkagi hooaja parim. Kahjuks esimene start võeti ära. Ütleks, et see oli üks minu elu parimaid starte. See oleks kindlasti olnud alla seitsme sekundi jooks. Kaugushüppes oli esimene katse tegelikult 7.30, aga tegin väikese üleastumise. Teine katse oli kirja saamine, aga 7.18 on minu kohta väga rahuldav tulemus. Kuulitõuge on minu ala ja seal on tulemus alla 16 meetri kehv. Kahju, et kõrgushüppes 2.05 ei tulnud, aga arvan, et see ei ole ka enam mägede taga," rääkis avapäeva 3404 punktiga lõpetanud Roosleht.

Roosleht loodab, et sügisel alanud koostöö uue treeneri Mikk Pahapilliga aitabki just hüppealadel taset tõsta. "Ma ikkagi ootan kindlasti hüppealade arengut. Oleme rohkem rõhku pannud ka jooksubaasi arendamisele ja samamoodi hüppebaasi arendamisele. Pikas perspektiivis võib sellega palju kasu lõigata," märkis Roosleht.

Roosleht juhib seitsmevõistlust enam kui 200-punktilise eduga. Teist kohta hoiab nelja ala järel Hans-Christian Hausenberg, ehkki sprindis ja kaugushüppes jäid tulemused tagasihoidlikuks. Kolmandal kohal on Tšehhi mitmevõistleja Ondrej Kopecky. Pärast kaugushüppe teist katset ja nappi üleastumist jättis vigastuse tõttu võistluse pooleli Risto Lillemets.

Toimetaja: Henrik Laever

