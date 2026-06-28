Roosleht püstitas Ratingenis isikliku rekordi ja täitis EM-normi

Rasmus Roosleht kogus Saksamaal Ratingenis toimunud kõrgetasemelisel kümnevõistlusel uut isiklikku rekordit tähistavad 8336 punkti, mis tõi talle ka pääsme Euroopa meistrivõistlustele.

Avapäeval kõrgushüppes (2.03) teise ja kuulitõukes (15.64) kolmanda koha saavutanud Roosleht kogus 4256 punkti, mis andis talle esimese päeva järel viienda koha.

Teist päeva alustas Roosleht 110 meetri tõkkejooksu 14,67-ga, kettaheites läks talle kirja 46.73 ning teivashüppes ületas eestlane kõrguse 4.70. Kui kaheksa ala järel kaotas Roosleht veel oma isikliku rekordi graafikule 86 punktiga, muutis edukas odavise tema jaoks võistluse käiku.

Eelviimasel alal teenis Roosleht 67-07-ga alavõidu ning et senisel rekordvõistlusel küündis odakaar 60 ja poole meetrini, andis see eestlasele 1500 meetri jooksus võimaluse võidelda EM-i otsepääsme (8300 punkti) nimel.

Sellega saigi ta hakkama: tänavu Götzises rekordiks 4.40,78 jooksnud Roosleht kärpis sellest ajast seitse ja pool sekundit, uueks tippmargiks 1500 meetri jooksus on nüüd 4.33,24. Kokkuvõttes andis see talle 8336 punkti, senine rekord paranes 95 punktiga.

Esikoha teenis Leo Neugebauer 8573 punktiga, teine oli Makenson Gletty 8458 punktiga ning uus isiklik rekord 8402 punkti tõi kolmanda koha ameeriklasele Devon Williamsile. Rooslehe ees neljandana lõpetas Harrison Williams (8345 punkti).