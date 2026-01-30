X!

Fenerbahce tõusis Euroliigas ainuliidriks

Korvpall
Talen Horton-Tucker ja Wade Baldwin IV.
Talen Horton-Tucker ja Wade Baldwin IV. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Seskim Photo TR
Korvpall

Korvpalli Euroliigas alistas tiitlikaitsja Istanbuli Fenerbahce kodusaalis Anadolu Efese 79:62 (25:8, 14:17, 22:14, 18:23) ja tõusis ainuliidriks.

Kogu kohtumist algusest lõpuni juhtinud Fenerbahcet vedas rünnakul Talen Horton-Tucker, kes viskas 19 minutiga 22 punkti ja hankis kolm lauapalli. Vanameister Nando de Colo lisas omalt poolt 12 punkti ning Wade Baldwin IV viskas kaheksa punkti ja jagas üheksa korvisöötu. Efese särgis küündis ainsana kahekohalise punktisummani Saben Lee, kelle arvele jäi 19 silma.

Fenerbahce sai seitsme kaotuse kõrvale 17. võidu. Kuna lähirivaal Tel Avivi Hapoel (16-8) kaotas kodus Müncheni Bayernile (10-15) 64:79 (26:23, 13:20, 11:18, 14:18), siis tõusis Fenerbahce tabelis ainuliidriks. Efes (6-19) on kaotanud kümme järjestikust kohtumist ja asub viimasel ehk 20. kohal.

Hapoeliga on samal pulgal Olympiakos, kes alistas koduväljakul Barcelona (16-9) 87:75 (27:13, 19:24, 13:27, 28:11). Võitjate parim oli Sasha Vezenkov 20 punkti ja 11 lauapalliga, Barcelona ridades tõi Kevin Punter 15 punkti.

Teised tulemused:

Milano Olimpia - Belgradi Partizan 85:79
Valencia - Tel Avivi Maccabi 94:83

Toimetaja: Henrik Laever

