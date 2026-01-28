Tartu sai Lätis järjekordse võidu, Kalev/Cramo viskas üle saja punkti

Kui välja jätta üks väike periood teisel veerandajal, siis kulges mäng tartlaste juhtimisel. Viimasel perioodil sai kodumeeskond vahe ka paarile-kolmele silmale, aga külalised ei lasknud võitu käest.

Martin Paasoja viskas võitjate kasuks 16 ja Karl-Johan Lips 15 punkti. Ogre toetus aga suuresti kanadalasest leegionäri Justin Todjare panusele: 31 punkti ja kümme lauapalli.

BC Kalev/Cramo sai kodus jagu Viimsist 110:73 (35:17, 21:23, 35:17, 19:16). Anrijs Miška viskas võitjate kasuks 20 punkti, Thomas Rutherford lisas 16 silma ja 13 lauapalli. Kevin Baker tõi Viimsile 22 punkti.

Keila Coolbet kaotas võõrsil BK Liepajale 89:96 (25:30, 25:20, 12:20, 27:26).

Liiga liidrina jätkab Tartu Ülikool Maks & Moorits (17-2), kellele järgnevad Riia Zelli (15-4), Riia VEF (14-4), Ventspils (14-5), Kalev/Cramo (13-6) ja TalTech/Alexela (13-6).