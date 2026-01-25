Doncic sai jälle Dallases Mavericksist jagu

Korvpalliliigas NBA viskas Luka Doncic oma endise kodumeeskonna Dallas Mavericksi vastu võõrsil 33 punkti ja aitas Los Angeles Lakersil 116:110 võita.

Dallas (19-27) võitis kolmanda veerandaja 35:14 ja veel seitse minutit enne mängu lõppu juhtis kodumeeskond 15 punktiga. Siis läks aga hoogu seni üsna kehv olnud LeBron James ning Rui Hachimura kaks järjestikust kolmest viisid Lakersi (27-17) kaks minutit enne lõpusireeni lõplikult ette.

Doncic tabas 15 vabaviskest 14 ning lisas ka 11 korvisöötu, James ja Hachimura panustasid mõlemad 17 punktiga. Sloveenia korvpallitähele on see mulluse palju kära pakkunud vahetustehingu järel teine kord Dallases sealne Mavericks alistada.

Donovan Mitchell viskas 36 punkti ja aitas Cleveland Cavaliersi (27-20) 119:105 võiduni Orlando Magicu (23-21) üle, Boston Celticsile (28-17) ei piisanud aga Jaylen Browni 33 punktist ja nad said Chicago Bullsilt 111:114 kaotuse. Miami Heat (24-22) viskas igal veerandajal vähemalt 35 punkti, võitis lauavõitluse 64:34 ja alistas Utah Jazzi (15-31) 147:116.