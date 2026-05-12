X!

Luka Doncic ei tule tänavu suvel Eestisse

Korvpall
Luka Doncic
Luka Doncic Autor/allikas: SCANPIX / AP
Korvpall

Tänavu suvel peetavas maailmameistrivõistluste valikmängus Eesti ja Sloveenia vahel ei jookse külaliste eest platsile nende kuulsaim täht Luka Doncic.

NBA klubi Los Angeles Lakersi staari hooaeg lõppes vigastuse tõttu planeeritust varem ja esmaspäeval sai ka selgeks, et Lakers ei pääsenud sõelmängude läänekonverentsi finaali, sest kaotas Oklahoma City Thunderile mängudega null-neli.

27-aastane sloveen kirjutas ühismeedias, et loobub suvisest programmist. Selle asemel keskendub ta ühise aja veetmisele tütardega ja lisaks on tal käimas vaidlused seoses hooldusõigusega. "Ma armastan oma tütreid üle kõige ja nad on minu elus alati esikohal," teatas Doncic.

"Töötades jätkuvalt tütarde ühise hooldusõiguse nimel, olen olnud sunnitud langetama raske otsuse: kas reisida ja mängida Sloveenia koondises või olla suvel koos oma tütardega. Kahjuks on mul viimase kaheksa kuu jooksul olnud äärmiselt raske neid näha."

Eesti koondis võõrustab Sloveeniat 3. juulil toimuvat MM-valikmängus. Kolm päeva hiljem peab Sloveenia kodumängu Rootsiga. "Olen andnud endast kõik Sloveenia esindamisel ja ma olen pettunud, et ei saa suvel oma riigi eest mängida. Aga praegu on prioriteediks minu tütred ja isakohustused," sõnas Doncic.

Tänavusel hooajal pidas ta NBA-s 64 kohtumist, viskas keskmiselt 33,5 punkti, haaras 7,7 lauapalli ja jagas 8,3 resultatiivset söötu mängus.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

12:49

Luka Doncic ei tule tänavu suvel Eestisse

11:38

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

08:52

Oklahoma City saatis LeBron Jamesi ja LA Lakersi puhkusele

11.05

Itaalias kanda kinnitanud Eesti korvpallilootus jõudis finaalturniirile

11.05

NBA talendikorje esivaliku õiguse sai Washington

11.05

Kullamäe oli kaotuses Žalgirisele tiimi resultatiivseim

11.05

Timberwolves viigistas seeria, Wembanyama eemaldati mängust

10.05

Hermet elust Prantsusmaal: olen suutnud võrdlemisi hästi integreeruda

10.05

Taskuhäälingute mehed enne korvpallifinaali: kõige tähtsam, et mängijad oleks terved

10.05

Bueckers ja Wings võitsid WNBA hooaja avamängus Clarki ja Feverit

10.05

Kerr jätkab veel kaks hooaega Warriorsi peatreenerina

10.05

Rytas tuli välja 20-punktilisest kaotusseisust ja võitis Meistrite liiga

10.05

Thunder alistas Lakersi ka kolmandat korda ja jätkab play-off'is veatult

09.05

Ilver kiitis pärnakaid: nad tulid parketti närima!

09.05

Poolfinaalseeria pingelises otsustavas mängus jäi peale Tartu Ülikool

videod

sport.err.ee uudised

12:49

Luka Doncic ei tule tänavu suvel Eestisse

12:20

KUULA | "Võimla" mõtiskleb, milliseks kujuneb korvpalli finaalseeria

11:38

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

10:33

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

10:15

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

08:52

Oklahoma City saatis LeBron Jamesi ja LA Lakersi puhkusele

11.05

Osaka ei suutnud Swiatekile Roomas erilist vastupanu osutada

11.05

ETV spordisaade, 11. mai

11.05

Jäätma MK-etapi võidust: ma olen seda medalit nii kaua oodanud!

11.05

Virves esimesest WRC katsevõidust: see oli natuke eesmärk

11.05

Erm naaseb Ratingenis: jooksud lähevad treeneri oodatust isegi paremini

11.05

Rooba ja KooKoo andsid eduseisu käest ning meister selgub otsustavas mängus

11.05

Sinner loovutas kolmandas ringis vastasele vaid kaks geimi

11.05

Eesti meeskond võitis laskespordi EM-il pronksi

11.05

Glinka alistas Tuneesias juunioride Prantsusmaa lahtiste võitja

loetumad

11.05

Lehis saavutas Colombia GP-etapil kolmanda koha

11.05

NBA talendikorje esivaliku õiguse sai Washington

11.05

Itaalias kanda kinnitanud Eesti korvpallilootus jõudis finaalturniirile

11.05

Timberwolves viigistas seeria, Wembanyama eemaldati mängust

11.05

Segavõistkondade kurlingu Eesti meistriks tuli Harri Lille võistkond

10.05

Hermet elust Prantsusmaal: olen suutnud võrdlemisi hästi integreeruda

08:52

Oklahoma City saatis LeBron Jamesi ja LA Lakersi puhkusele

10.05

Madis Mihkels tuli Giro etapil neljandaks

10:15

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

11.05

Parras: meil on vaja mängijat, kes viib Eesti n-ö päris hokiriikide sekka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo