Luka Doncic ei tule tänavu suvel Eestisse

NBA klubi Los Angeles Lakersi staari hooaeg lõppes vigastuse tõttu planeeritust varem ja esmaspäeval sai ka selgeks, et Lakers ei pääsenud sõelmängude läänekonverentsi finaali, sest kaotas Oklahoma City Thunderile mängudega null-neli.

27-aastane sloveen kirjutas ühismeedias, et loobub suvisest programmist. Selle asemel keskendub ta ühise aja veetmisele tütardega ja lisaks on tal käimas vaidlused seoses hooldusõigusega. "Ma armastan oma tütreid üle kõige ja nad on minu elus alati esikohal," teatas Doncic.

"Töötades jätkuvalt tütarde ühise hooldusõiguse nimel, olen olnud sunnitud langetama raske otsuse: kas reisida ja mängida Sloveenia koondises või olla suvel koos oma tütardega. Kahjuks on mul viimase kaheksa kuu jooksul olnud äärmiselt raske neid näha."

Eesti koondis võõrustab Sloveeniat 3. juulil toimuvat MM-valikmängus. Kolm päeva hiljem peab Sloveenia kodumängu Rootsiga. "Olen andnud endast kõik Sloveenia esindamisel ja ma olen pettunud, et ei saa suvel oma riigi eest mängida. Aga praegu on prioriteediks minu tütred ja isakohustused," sõnas Doncic.

Tänavusel hooajal pidas ta NBA-s 64 kohtumist, viskas keskmiselt 33,5 punkti, haaras 7,7 lauapalli ja jagas 8,3 resultatiivset söötu mängus.