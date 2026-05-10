Thunder alistas Lakersi ka kolmandat korda ja jätkab play-off'is veatult

Oklahoma City Thunderi mängijad võitu tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpalliliiga NBA play-off'is on valitsev meister Oklahoma City Thunder võitnud kõik seitse mängu. Laupäeval alistas Thunder läänekonverentsi poolfinaalseeria kolmandas kohtumises Los Angeles Lakersi tugeva teise poolaja toel 131:108.

Esimesed kaks mängu kodusaalis kindlalt võitnud Thunder kaotas laupäeval Los Angeleses avapoolaja kahe punktiga, aga tegi kolmanda veerandaja alguses viigiseisult 15:2 vahespurdi. Kodumeeskond jõudis veel viie punkti kaugusele, aga Thunder lõpetas kolmanda perioodi siis kahe järjestikuse kaugviskega ja seejärel püsis vahe mängu lõpuni kahekohaline.

Play-off'i seitsme järjestikuse võiduga alustanud ning ka Lakersi sel hooajal kõigis omavahelises seitsmes mängus alistanud tiitlikaitsja resultatiivseim oli 24 punkti visanud ja 10 korvisöötu kogunud Ajay Mitchell. Meeskonna liider Shai Gilgeous-Alexander lisas 23 punkti. Lakersi resultatiivseim oli Rui Hachimura 21 punktiga, LeBron James sai kirja 19 punkti ja 8 resultatiivset söötu.

"Nad on lihtsalt suurepärane korvpallimeeskond," kommenteeris kolmanda kaotuse järel Lakersi peatreener JJ Redick. "Kolmandat mängu järjest oleme kahe ja poole veerandaja järel mängus, proovime erinevaid koosseise, erinevaid kaitsetaktikaid - aga ikka kaotame. Üritame siiski esmaspäeval võita ja seeriat pikendada," lisas ta.

Cleveland Cavaliers alistas kodusaalis Detroit Pistonsi 116:109 ja vähendas idakonverentsi poolfinaalseerias kaotusseisu üks-kahele. Cavaliers juhtis kolmanda veerandaja alguses 17 punktiga, aga Pistons jõudis hiljem nelja minutiga 14-punktilisest kaotusseisust kahepunktilise eduni.

Kaks ja pool minutit enne mängu lõppu tegi Pistonsi mängujuht Cade Cunningham pallikaotuse ning kordas sama kahel järgmisel rünnakul, mis aitas Cavaliersi lõplikult juhtima. Cunningham sai 27 punkti, 10 lauapalli ja 10 korvisööduga kirja oma karjääri teise play-off'i kolmikduubli, aga ühtlasi jäi tema arvele 8 pallikaotust. Donovan Mitchell viskas Cavaliersi kasuks 35 punkti, otsustaval perioodil tähtsaid viskeid tabanud vanameister James Harden lisas 19 punkti.

Toimetaja: Anders Nõmm

