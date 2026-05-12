Oklahoma City saatis LeBron Jamesi ja LA Lakersi puhkusele

Marcus Smart viis 40,9 sekundit enne lõppu LA Lakersi 110:109 juhtima, kuid järgnevalt kodumeeskonnal enam punkte ei õnnestunud teenida. Oklahoma City eest tabas järgmisel rünnakul Chet Holmgren ja lisaks teeniti järelejäänud aja jooksul punkte vabavisetest.

Klubi tähtmängija Shai Gilgeous-Alexander panustas 35 punkti ja kaheksa resultatiivse sööduga. Ajay Mitchelli nimele jäi 28 silma. Isaiah Hartenstein haaras kümme lauapalli.

LA Lakersi paremad olid Austin Reaves 27, Rui Hachimura 25 ja LeBron James 24 punktiga. Viimane lisas ka tosin lauapalli. See tähistas ühtlasi Jamesi karjääri 20. kaksikduublit play-off'is, kus ta viskab vähemalt 20 silma. Varem on sama suutnud vaid Wilt Chamberlain.

Jamesi õhtu tegi lisaks kaotusele mõrumaks asjaolu, et 20 sekundit enne lõppu eksis ta viskel, mis võinuks viia Lakersi uuesti juhtima. 41-aastane korvpallilegend pole avaldanud, kas teeb pärast tänavust veel mõne hooaja ehk teoreetiliselt võis olla tegu tema viimase kohtumisega NBA-s.

Cleveland Cavaliers alistas idakonverentsi poolfinaalis kodus Detroit Pistonsi 112:103 (21:24, 31:32, 38:21, 22:26) ja viigistas seeria kaks-kahele. Donovan Mitchell panustas võitjate esitusse 43 punktiga.

Kohtumise jooksul tegi Cleveland ka 24:0 spurdi ja Mitchell korjas enamiku punktisummast ehk 39 teisel poolajal, mis tähistab NBA rekordi kordamist. Eric Floyd suutis 1987. aastal seda Golden State Warriorsi mängijana LA Lakersi vastu.