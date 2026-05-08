Esinumbrid Thunder ja Pistons teenisid veerandfinaalis teise võidu

Teine mäng Thunderi ja Los Angeles Lakersi vahel kulges võrreldes seeria avamänguga tasavägisemalt ja Lakersil õnnestus kolmanda veerandi alguses minna viiega juhtima, aga Thunder pani seejärel ikkagi paremuse maksma ning teenis kindla 125:107 (27:23, 30:35, 36:22, 32:27) võidu.

Kolm Thunderi mängijat viskas vähemalt 20 punkti, Shai Gilgeous-Alexander ja Chet Holmgren said kirja 22 punkti ning Ajay Mitchell lisas omalt poolt täpselt 20. Lakers saatis Gilgeous-Alexanderi suunas tihtipeale kaks kaitsjat, mistõttu jäid kanadalase numbrid tavapärasest veidi tagasihoidlikumaks, Holmgren lisas oma punktidele samas üheksa lauapalli, neli vaheltlõiget, kolm korvisöötu ja kaks blokki.

Ilma Luka Doncicita mängiv Lakers sai Austin Reavesilt 31 punkti, LeBron James kogus 23 punkti ja kuus tulemuslikku söötu. "Tundsin, et saime selles mängus häid viskeid, aga panime need mööda," rääkis James pärast mängu lõppu. "Me mängime tiitlikaitsja vastu, peame leidma viise, kuidas korvi alla pääseda. Teame, et nad on korvi all tugevad, aga peame enesekindlalt läbi murdma."

Põhiturniiril idakonverentsi tipus lõpetanud Detroit Pistons läks teises mängus Cleveland Cavaliersi vastu juhtima 14 punktiga, aga Cavs suutis kolmanda veerandiga vahe kustutada ja otsustava veerandi alguses ise juhtima minna. Detroit leidis seejärel ikkagi teise käigu ning vormistas kodupubliku ees 107:97 (25:18, 29:25, 25:32, 28:22) võidu.

Pistonsi liider Cade Cunningham viskas 25 punkti ning haaras kümme lauapalli, Tobias Harris lisas omalt poolt 21 punkti ja seitse lauapalli. Donovan Mitchell kogus Cavaliersi eest 31 punkti ja kuus lauapalli, tsenter Jarrett Allen panustas 22 punkti, kuid James Harden tabas väljakult vaid 23,1-protsendiliselt ja viskas kümme punkti.

Thunder ja Pistons juhivad veerandfinaalseeriat pärast kaht kodumängu kaks-null, järgmised kaks mängu toimuvad vastase koduparketil. Läänekonverentsis on teine veerandfinaalseeria San Antonio Spursi ja Minnesota Timberwolvesi vahel viigis üks-üks, idas juhib New York Knicks Philadelphia 76ersi üle samuti kaks-null.