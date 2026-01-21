Palju eksinud Tartu kaotas eurosarjas Belgia klubi vastu avamängu

Kuigi avageimis sujusid asjad hästi ja ka järgmistes olid Tartul oma võimalused, anti otsustavatel hetkedel geimid vastasele. Seda, et liigselt eksiti pea kõiges, tõdesid mitmed osalised, vahendab volley.ee.

Servivigu kogunes Tartul lõpuks kahe ässa juures 23, peatreener Alar Rikbergi sõnul polnud see aga peamine probleem, sest servil mängitigi riskeerivamalt, aga eksimused tulid halbadel hetkedel. Kordusmängule minnakse siiski vastu lootusega mäng kuldsesse geimi viia.

Tartu klubi poolel tõi Martti Juhkami 19 punkti (+12), Stefan Kaibald lisas 18 silma (+9), Jack Williamas tõi 15 punkti (+8) ning Mart Naaber üheksa (+4). Bigbanki vastuvõtt oli 50 protsenti, rünnakuid lahendati 47-protsendiliselt, blokipunkte teeniti 11 ning servil kaks, eksiti 23 pallingul.

Aalsti parim oli Nuno Marques 17 punktiga (+10), 16 silma (+10) lisas Enrique Rempel. Belgia klubi vastuvõtt oli 47% ja rünnak 35%, blokipunkte teeniti 12 ja servijoone tagant saadi seitse punkti (eksiti 12 servil).

Korduskohtumine peetakse 28. jaanuaril Belgias.