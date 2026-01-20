Tartu Bigbank saab eurokohtumisele vastu minna parimas koosseisus

Tartu mängijatest mõndagi segasid viimastel nädalatel haigused, kuid teisipäevaõhtuse treeningu puhul võis peatreener tõdeda, et tema meeskond saab eurokohtumisele vastu minna parimas koosseisus.

"Kõik on valmis mängima. Need mängijad, kes olid just viirushaigustega audis, siis vaadates neile otsa, siis nende väljanägemine on juba palju viisakam, kui oli möödunud nädalal. Kõik mehed, kelle ma väljakule panen, usun, et annavad endast küll kõik," sõnas Bigbanki peatreener Alar Rikberg.

Ühtlases Belgia liigas paikneb Aalsti Lindemans praegu viiendal positsioonil. Külalismeeskonda iseloomustab mitmekesisus – eeldatavad liidrid on pigem välismängijad. Tartu eelmise eurovastase Herrschingiga liiga tugevaid paralleele tõmmata ei saa.

"Mõned mehed servijoone taga löövad sellist pallingut, mida me siin kohalikus liigas väga tihti just ei näe. Üksikud mehed on võimelised sinna küündima. Ja nad on erinevad selle poole pealt, et kui sakslastel oli väga pikk nimekiri, väga palju mängijaid ja päris palju noori tegelikult, siis siin on nii nooremaid kui kogenumaid. Ja nad ei ole selle poole pealt sarnased," selgitas Rikberg.

Rikberg ootab oma hoolealustelt kolmapäeval mõnusat, vaba ja võitluslikku mängu. "Sõnastaks niipidi, et midagi peab näppude vahele jääma. Null punkti pealt Belgiasse minna on ikkagi juba väga suure ime püüdmine. Kui meil on midagi siit mängust all – on see siis saadud enesekindlus, kasvõi paari geimi või siis napi mänguvõidu puhul, siis see on see, millega tahaks Belgiasse minna. Et me näitame avamänguga ära, et Aalstiga on võimalik võrdne-võrdsega mängida."

Tartu ja Aalsti kohtumine algab ülikooli spordihoones kolmapäeval kell 19.00.