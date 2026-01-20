X!

Tartu Bigbank saab eurokohtumisele vastu minna parimas koosseisus

Võrkpall
Foto: Siim Lõvi /ERR
Võrkpall

Tartu Bigbank on sel hooajal tugevuselt kolmandas võrkpalli eurosarjas konkurentsist lülitanud kaks vastast. Kolmapäeval võõrustatakse CEV Challenge Cupi kaheksandikfinaali avakohtumises Belgia klubi.

Tartu mängijatest mõndagi segasid viimastel nädalatel haigused, kuid teisipäevaõhtuse treeningu puhul võis peatreener tõdeda, et tema meeskond saab eurokohtumisele vastu minna parimas koosseisus.

"Kõik on valmis mängima. Need mängijad, kes olid just viirushaigustega audis, siis vaadates neile otsa, siis nende väljanägemine on juba palju viisakam, kui oli möödunud nädalal. Kõik mehed, kelle ma väljakule panen, usun, et annavad endast küll kõik," sõnas Bigbanki peatreener Alar Rikberg.

Ühtlases Belgia liigas paikneb Aalsti Lindemans praegu viiendal positsioonil. Külalismeeskonda iseloomustab mitmekesisus – eeldatavad liidrid on pigem välismängijad. Tartu eelmise eurovastase Herrschingiga liiga tugevaid paralleele tõmmata ei saa.

"Mõned mehed servijoone taga löövad sellist pallingut, mida me siin kohalikus liigas väga tihti just ei näe. Üksikud mehed on võimelised sinna küündima. Ja nad on erinevad selle poole pealt, et kui sakslastel oli väga pikk nimekiri, väga palju mängijaid ja päris palju noori tegelikult, siis siin on nii nooremaid kui kogenumaid. Ja nad ei ole selle poole pealt sarnased," selgitas Rikberg.

Rikberg ootab oma hoolealustelt kolmapäeval mõnusat, vaba ja võitluslikku mängu. "Sõnastaks niipidi, et midagi peab näppude vahele jääma. Null punkti pealt Belgiasse minna on ikkagi juba väga suure ime püüdmine. Kui meil on midagi siit mängust all – on see siis saadud enesekindlus, kasvõi paari geimi või siis napi mänguvõidu puhul, siis see on see, millega tahaks Belgiasse minna. Et me näitame avamänguga ära, et Aalstiga on võimalik võrdne-võrdsega mängida."

Tartu ja Aalsti kohtumine algab ülikooli spordihoones kolmapäeval kell 19.00.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

võrkpalliuudised

22:25

Tartu Bigbank saab eurokohtumisele vastu minna parimas koosseisus

19.01

Rikberg: mehed on võimelised end euromängudeks kokku võtma

19.01

Lipp võitis Norras karika, Laak vedas Bielsko-Biala järgmisse ringi

19.01

Olulise võidu võtnud TÜ/Bigbank jätkab Balti liigas võitlust teisele kohale

18.01

Selver x TalTech naaseb Lätist kahe võiduga

18.01

Rae Spordikool kindlustas Balti liiga põhiturniiri võidu

17.01

Pärnu VK alistas pingelises tippude duellis Bigbanki

17.01

Kaks matšpalli saanud TÜ/Bigbank alustas Leedu turneed valusa kaotusega

14.01

Pärnu sai Balti liigas rutiinse võidu

12.01

Kapteniks valitud Laak: liigume oma mänguga tõusvas joones

12.01

MVP Cicetti ja Kask alistasid liiga liidri, Laak võitis CEV Cupil

12.01

Eesti võrkpallinaiskonnad olid Balti liigas võidukad

11.01

Audentes sai Balti liigas tabelirivaali üle raske võidu

11.01

Pärnu kindlustas Balti liigas liidripositsiooni, Tartu teist kohta

10.01

Rae Spordikool on lähedal Balti liiga põhiturniiri võidule

videod

sport.err.ee uudised

23:21

Quick Pro Teami rattur kerkis Indias teiseks

22:58

Petrõkina koreograaf usub, et arenguruumi olümpiaks jagub

22:25

Tartu Bigbank saab eurokohtumisele vastu minna parimas koosseisus

22:13

ETV spordisaade, 20. jaanuar

21:53

Keila Coolbet lõpetas eurohooaja võidukalt

21:21

TalTech/Alexela naaseb Lätist kaotusega

20:57

Glinka pidi võidu nimel kõvasti vaeva nägema

20:25

Linnalt loa saanud Narva Trans kolis treeningutega ebaturvalisse halli

19:49

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

19:18

Eesti saalijalgpallikoondis mängib Norraga Sillamäel ja Tallinnas Uuendatud

19:09

Ralf Aron stardib mainekal kestvussõidul

18:33

Hyundai tahtis Tänaku asemele Solbergi

17:50

Kalev/Cramo hankis lisajõudu Saksamaa kõrgliigast

17:24

Brignone tagasitulek algas positiivsel noodil

16:45

LeBroni imeline seeria lõppes

loetumad

10:49

Vaaks viskas punktirekordi, aga mängule jäi veidi mõru maik

19.01

FOTOD | Petrõkina ja Mihhail Selevko jõudsid kodumaale

18.01

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

19.01

Hernits: paljud riigid on meie peale kadedad

19:49

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

16:10

Lajal alistas asetusega vastase vähem kui tunniga

14:06

Malõgina lükkas konkurentsist pea paarsada kohta kõrgemal asuva vastase

19.01

Vaaks valiti jälle konverentsi parimaks esmakursuslaseks

19.01

Zopp: Eesti tennisistile välismaal punast vaipa lahti ei rullita

14:31

Kristo Tohver: medal ei sünni ainult andest, selle hind on tuhandeid eurosid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo