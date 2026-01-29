Rikberg eurosarjast langemisest: jätsime koduväljakueelise kasutamata

Bigbank vajas koduväljakul saadud 1:3 kaotuse järel võõrsil korduskohtumises 3:0 või 3:1 võitu, et seeria kuldsesse geimi saata. Algus oli paljulubav: Tartu klubi jäi küll 9:14 kaotusseisu, aga tuli sellest võidukalt välja ja teenis 27:25 võidu.

"Aalst võib-olla eeldas, eriti mängu kulgu vaadates, et asi tulebki lihtsamalt ära. Kõik oli justkui kodumeeskonna kontrolli all, aga ronisime sellest kaotusseisust päris kiiresti välja, võitsime tasavägise avageimi," ütles Bigbanki peatreener Alar Rikberg päev pärast mängu ERR-ile. "Nii vastasmängijate kui ka publikust oli päris sapiseid reaktsioone näha. Tundub, et Aalsti rahvale see väga peale ei läinud."

Võõrustaja võitis teise geimi 25:15 ning edasipääs lipsas käte vahelt kolmanda geimiga, mille Aalsti klubi võitis 25:22. "Kogu selles seerias oli väga eriilmelisi hetki. Kodumängus avageimi võitsime, teises ja kolmandas olime päris selgelt ees, aga geimi lõpud mängisime maha," rääkis Rikberg.

"Belgias oli vastupidi. Jäime kiirelt tagaajaja rolli, esimeses geimis tulime kiirelt järgi ja võitsime, teises ei saanud üldse mängumootorit käima ja kolmandas jäi natuke puudu. Meil oli väga erinevaid geime selle seeria jooksul, need konkreetsed elemendid ja mängijad olid nendes hetkedes päris erinevad."

"Koduväljakueelise kasutamata jätmine oli selge märksõna. Kodus oli võimalusi rohkem saada, isegi kui kaks geimi oleks näppude vahele saanud, oleks kordusmäng teise iseloomuga olnud," arvas Rikberg.

Bigbank tuli Belgiast tagasi vähemalt väikese võiduga, sest korduskohtumises teeniti lõpuks 3:2 (27:25, 15:25, 22:25, 27:25, 15:9) võit. "Paljude poolt kirutud süsteem. Sellest tulenevalt oli [kolmapäeval] Aalsti vastu kaks mängu. Kolm geimi, milles mängiti suure võidu peale ehk edasipääsu peale. Ja siis järgnevad kaks geimi, kus mängisime au päästmise peale. Sellega ma olen rahul," ütles peatreener.

Tartu Bigbank Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Bigbank loositi eelringis kokku koduse konkurendi Pärnu VK-ga ning teenis teises ringis edasipääsu, kui alistas Saksamaa klubi Herrschingi kuldses geimis. Rikberg tunneb, et tema klubi mängis terve eurosarja vältel ebasoodsast olukorrast.

"Eurosarjas sõltub päris palju sellest, mis hetkel, kellega ja kuidas sa mängid. Mängude järjekord oli kogu Challenge Cupis meie kahjuks. Esimene ring Pärnuga, pidime teise mängu mängima võõrsil. Teises ringis Herrschingiga samamoodi kordusmäng võõrsil ja ka Aalstiga kordusmäng võõrsil," rääkis peatreener.

"Võitude ja kaotuste puhul on kogu seda eurohooaega päris põnev vaadata. Avaringis alustasime võidukalt, kordusmängu kaotasime, pääsesime edasi. Teises ringis alustasime võidukalt, kordusmängu kaotasime, pääsesime edasi. Kolmandas ringis alustasime kaotusega, kordusmängu võitsime, aga ei pääsenud edasi!"

"Oli ilusaid hetki ja positiivne on see, et kui oleme maadelnud tasavägiste geimidega ja tihtipeale on need vastastele läinud viimase paari kuu jooksul, ka kohalikus liigas, siis nüüd tasavägise avageimi saime enda kasuks ja neljanda geimi lõpus ronisime ka üsna lootusetust olukorrast välja ja võitsime," lisas Rikberg. "See positiivne emotsioon on midagi, mida hooaja järgnevatesse faasidesse kaasa võtta."

Tartu Bigbank Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

"Tegime päris hästi oma osa ära. Sai kommenteeritud pärast seda omapärast loosi, et kaks Eesti meeskonda, kes Euroopas üldse osalevad, pannakse eelringis kohe kokku. Ühe eurosari saab olema äärmiselt igav, selleks osutus Pärnu Võrkpalliklubi ja Bigbank Tartu oma oli võimalusi pakkuv," lisas Rikberg. "Neid võimalusi suutsime omajagu ära kasutada, saime kuus mängu ja mitte ükski neist ei lõppenud kolme geimiga. Need olid kvaliteetsed mängud, mis meeskonna ja mängijate arengule omajagu juurde annavad."

"Et väga rahul olla, oleks võinud ühe ringi veel mängida. Näha oli, et Aalst ei ole võimatu. Me ei olnud Euroopa tipu vastu, vaid olime Euroopa keskmiku vastu ja suudame nendega võrdne võrdsena mängida. Lõpuks nende osavus, stabiilsus ja otsustuskindlus said seeria puhul määravaks," lõpetas peatreener.

Bigbank jätkab hooaega Balti liigas tabeli teisena (30 punkti), kuid Pärnu VK (39 p) on üheksapunktilise edu ehitanud. Tartul on jäänud pidada veel kaks kohtumist, nii Audentes/Solarstone'i kui ka Võru Barrusega mängitakse võõrsil.