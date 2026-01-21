X!

Rikberg: meile pakuti võitu, aga me ei saanud oma asjadega hakkama

Tartu Bigbank kaotas kolmapäeval võrkpalli CEV Challenge Cup eurosarja kaheksandikfinaalis Belgia tippklubile Aalsti Lindemans 1:3 (25:18, 23:25, 22:25, 22:25).

Tartu peatreener Alar Rikberg tõdes, et ei saa kolmapäevase mänguga rahule jääda. "Rahule jäin esimese geimiga, tegelikult ka teise ja kolmanda geimi esimese poolega. Kui meil oli eduseis, siis mängisime hästi. Kui vastane pani juurde ja jõudis järele, siis meie mängu kvaliteet langes ja nii need tasavägised geimid belglastele läksid," rääkis Rikberg ERR-ile.

Tartu tegi mängu jooksul kahe serviässa kõrval 23 serviviga, Belgia liigas viiendal kohal olev meeskond pani ligi 1200 Tartu pealtvaataja ees pärast kaotatud avageimi sisse järgmise käigu.

"Vastane parandas avageimiga võrreldes oma mängu," sõnas Rikberg. "Esimene asi oli kaitsemäng, meie pallid ei hakanud enam nii lihtsalt maha jääma ja teiseks: eks nad harjusid saaliga, nende portugallasest nurgaründaja Nuno Marquesi ja Kanada Enrique Rempeli serv oli see, millega tehti omajagu pahandust."

"Ma ei ütleks, et Aalst on selline võistkond, kes peakski meist väga selgelt üle olema," jätkas Rikberg. "Meil oli täna võimalus võita, meile pakuti justkui seda, aga me ei saanud oma asjadega piisavalt tasemel hakkama."

Korduskohtumine peetakse 28. jaanuaril Belgias.

Toimetaja: Anders Nõmm

