Rikberg: mehed on võimelised end euromängudeks kokku võtma

Eelmises ringis sai Alar Rikbergi juhendatav Bigbank tänu kuldsele geimile jagu Saksmaa meistriliiga meeskonnast Herrschingist. Järgmine vastane on peatreeneri sõnul mitmekülgsem.

"Nende mäng on Herrschingiga võrreldes mitmekülgsem, osavust on rohkem. Seal on võimsa rünnakuga Kanada diagonaal (Enrique Rempel) ja USA nurgaründaja (Gianni Camden), portugallasest nurgaründaja (Nuno Marques) ja kohalikud mehed annavad juurde mitmekülgsust," rääkis Rikberg.

"Belgia liiga on tihe, Roeselare on küll kindlalt liider, ent järgmised kohad teisest kuni viiendani on väga võrdsed. Nende puhul on võrreldes eelmise vastasega ka ootamatust vähem, sest välja on kujunenud kindlad põhimehed," lisas juhendaja. "Oleme saanud teha korraliku eeltöö, läbi on töötatud seitse videot ja meestel on esmane info samuti käes. Taktikaliselt võiksime olla paremini valmis, kui vastane."

Bigbanki on viimasel ajal räsinud viirushaigused ja ka mõned vigastusemured, ent juhendaja usub, et kolmapäeval on kõik mehed rivis. "Seisud on minemas paremaks ja on olnud uuesti koormustega harjumise aeg. Saime nädalavahetusel ka Pärnu näol tugeva proovikivi ja hea mängupraktika enne kolmapäeva. Mehed on siiani näidanud, et enne euromänge on nad võimelised end kokku võtma, keskenduma ja pingutama kõrgema kvaliteediga, kui tavapärase koduse liiga reamängudes," ütles treener.

Korduskohtumine peetakse 28. jaanuaril Belgias.