X!

Rikberg: mehed on võimelised end euromängudeks kokku võtma

Võrkpall
Alar Rikberg.
Alar Rikberg. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Sel kolmapäeval läheb Tartu Bigbank võrkpalli CEV Challenge Cupi kaheksandikfinaali avakohtumises kodusaalis vastamisi Belgia liiga hetke viienda koha klubiga Aalsti Lindemans.

Eelmises ringis sai Alar Rikbergi juhendatav Bigbank tänu kuldsele geimile jagu Saksmaa meistriliiga meeskonnast Herrschingist. Järgmine vastane on peatreeneri sõnul mitmekülgsem.

"Nende mäng on Herrschingiga võrreldes mitmekülgsem, osavust on rohkem. Seal on võimsa rünnakuga Kanada diagonaal (Enrique Rempel) ja USA nurgaründaja (Gianni Camden), portugallasest nurgaründaja (Nuno Marques) ja kohalikud mehed annavad juurde mitmekülgsust," rääkis Rikberg.

"Belgia liiga on tihe, Roeselare on küll kindlalt liider, ent järgmised kohad teisest kuni viiendani on väga võrdsed. Nende puhul on võrreldes eelmise vastasega ka ootamatust vähem, sest välja on kujunenud kindlad põhimehed," lisas juhendaja. "Oleme saanud teha korraliku eeltöö, läbi on töötatud seitse videot ja meestel on esmane info samuti käes. Taktikaliselt võiksime olla paremini valmis, kui vastane."

Bigbanki on viimasel ajal räsinud viirushaigused ja ka mõned vigastusemured, ent juhendaja usub, et kolmapäeval on kõik mehed rivis. "Seisud on minemas paremaks ja on olnud uuesti koormustega harjumise aeg. Saime nädalavahetusel ka Pärnu näol tugeva proovikivi ja hea mängupraktika enne kolmapäeva. Mehed on siiani näidanud, et enne euromänge on nad võimelised end kokku võtma, keskenduma ja pingutama kõrgema kvaliteediga, kui tavapärase koduse liiga reamängudes," ütles treener.

Korduskohtumine peetakse 28. jaanuaril Belgias.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

19.01

Rikberg: mehed on võimelised end euromängudeks kokku võtma

19.01

Lipp võitis Norras karika, Laak vedas Bielsko-Biala järgmisse ringi

19.01

Olulise võidu võtnud TÜ/Bigbank jätkab Balti liigas võitlust teisele kohale

18.01

Selver x TalTech naaseb Lätist kahe võiduga

18.01

Rae Spordikool kindlustas Balti liiga põhiturniiri võidu

17.01

Pärnu VK alistas pingelises tippude duellis Bigbanki

17.01

Kaks matšpalli saanud TÜ/Bigbank alustas Leedu turneed valusa kaotusega

14.01

Pärnu sai Balti liigas rutiinse võidu

12.01

Kapteniks valitud Laak: liigume oma mänguga tõusvas joones

12.01

MVP Cicetti ja Kask alistasid liiga liidri, Laak võitis CEV Cupil

12.01

Eesti võrkpallinaiskonnad olid Balti liigas võidukad

11.01

Audentes sai Balti liigas tabelirivaali üle raske võidu

11.01

Pärnu kindlustas Balti liigas liidripositsiooni, Tartu teist kohta

10.01

Rae Spordikool on lähedal Balti liiga põhiturniiri võidule

09.01

Rikberg: kuldses geimis oli kogu võistkonna rünnak hoopis teist nägu

videod

sport.err.ee uudised

19.01

Rikberg: mehed on võimelised end euromängudeks kokku võtma

19.01

Noored kergejõustiklased püstitasid nädalavahetusel kolm uut rekordit

19.01

Paltser rallihooaja eel: pööran rõõmuga vahelduseks pilgu WRC2 poole

19.01

ETV spordisaade, 19. jaanuar

19.01

Vaaks valiti jälle konverentsi parimaks esmakursuslaseks

19.01

Meier lõpetas Portugali mitmepäevasõidu kuuendana

19.01

Varnavskaja: see on fantastiline reaalsus!

19.01

Kahekordne Euroopa meister Petrõkina: pidin näitama, et olen parim!

19.01

Vehklemisliidu peasekretär: peatreeneri küsimusele tuleb leida lahendus

19.01

Lipp võitis Norras karika, Laak vedas Bielsko-Biala järgmisse ringi

19.01

Eesti jalgpallikoondis osaleb märtsis eksootilisel turniiril

19.01

FOTOD | Petrõkina ja Mihhail Selevko jõudsid kodumaale

19.01

Hernits: paljud riigid on meie peale kadedad

19.01

Zopp: Eesti tennisistile välismaal punast vaipa lahti ei rullita

19.01

Lajal pääses Portugali Challengeril põhitabelisse

loetumad

18.01

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

19.01

Lilender: Eesti iluuisutamises toimuv on kaheksas maailmaime

19.01

FOTOD | Petrõkina ja Mihhail Selevko jõudsid kodumaale

18.01

VIDEO | Selevko ütles Sheffieldile hüvasti etteastega galaetendusel

18.01

Ermits: on raske ja olen valanud pisaraid, aga ju siis tuleb olla kannatlik

19.01

Hernits: paljud riigid on meie peale kadedad

19.01

Senegal lahkus kaootilises finaalis väljakult, naasis ja krooniti meistriks

18.01

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti

19.01

Durant tõusis kõigi aegade edetabelis iidol Nowitzkist mööda kuuendaks

18.01

Viimasesse tiiru kaheksandana saabunud Dale-Skjevdal võitis jälitussõidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo