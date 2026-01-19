Üllatusi ei sündinud, aasta ujujateks valiti Jefimova ja Tribuntsov

X!

Laupäeval kuulutati Eesti Ujumisliidu galaüritusel välja 2025. aasta parimad sportlased ja treenerid.

2025. aasta parim naisujuja on Eesti parim naissportlane Eneli Jefimova. Eelmise aasta lõpus tuli Jefimova Poolas kahekordseks lühiraja Euroopa meistriks ning võitis suvel kaks alla 23-aastaste Euroopa meistrivõistluste kuldmedalit. Singapuris peetud maailmameistrivõistlustel saavutas ta kuuenda ja kümnenda koha. 

Parima meesujuja tiitli pälvis 31-aastane Ralf Tribuntsov, kes tuli Poolas 50 meetri seliliujumises esimese Eesti meesujujana lühiraja Euroopa meistriks. Tribuntsov püstitas hooaja jooksul lühirajal koguni kümme individuaalset Eesti rekordit ning võitis maailmakarika etappidelt hõbe- ja pronksmedali.

Pidulikul galaõhtul anti auhinnad üle ka vanuseklasside parimatele sportlastele ja nende treeneritele ning tunnustati veepallureid, kujundujujaid, avaveeujujaid, masters- ja paraujujaid. Samuti tänati Eesti ujumise toetajaid ja koostööpartnereid.

Üritusel toimus heategevuslik oksjon, mille käigus koguti üle tuhande euro. Tulu suunatakse Eesti Olümpiakomitee projekti "Minu Sportlane" kaudu ujumise noortekoondise toetuseks.

2025. aasta auhinnasaajad:

Aasta parimad ujujad
– Eneli Jefimova (Kalevi Ujumiskool; treenerid Henry Hein, Stefani Wendelchaefer)
– Ralf Tribuntsov (Spordiklubi Garant; treener Toni Meijel)

Aasta parim treener
– Henry Hein / Stefani Wendelchaefer

Aasta parimad juuniorid
– Egle Salu (Kalevi Ujumiskool; treener Martti Aljand)
– Siim Kesküla (Ujumise Spordiklubi; treenerid Geil Siim, Cevin Anders Siim)

Aasta parimad noored
– Maari Randväli (Kalevi Ujumiskool; treenerid Martti Aljand, Kaja Aljand, Emma Collings-Barnes)
– Gerd Johan Lessing (Ujumise Spordiklubi; treenerid Geil Siim, Cevin Anders Siim)

Aasta parim veepallur
– Richard Uustal (Eesti Veespordialade Kool; treener Pjotr Šljušenkov)

Aasta parim kujundujuja
– Aleksandra Orlova (Eesti Veespordialade Kool; treener Anastasiia Rudkovski)

Aasta parimad avaveeujujad
– Kirke Mõtsnik (TOP Ujumisklubi; treenerid Heidi Kaasik, Aarne-Vello Kersa)
– Jaan Pasko (Orca Swim Club; treener Sheela Schult)

Aasta parimad paraujujad
– Keira Rattur (Spordiklubi Nord; treenerid Eili Paap, Sander Paavo)
– Matz Topkin (Kalevi Ujumiskool; treener Kaire Indrikson)

Aasta parimad mastersujujad
– Sirje Voolma (Meisterujumise U-klubi)
– Kaspar Raigla (Viimsi Veeklubi)

Aasta järelkasvu treener
– Vladimir Kunitsõn

Aastate treener
– Hilju Lillo

