Endine maailma kolmas reket lõpetas karjääri

"Kätte on jõudnud aeg teha tennisega lõpparve. See on hetk, mille tulekut tead, kuid millegipärast ei ole selleks kunagi valmis. Tennis on olnud minu armastus ja kinnisidee suurem osa minu elust ning mul on väga vedanud, et sain oma unistused täita," kirjutas Raonic esmaspäeval ühismeedias.

Võimsa servi poolest tuntud Raonic võitis oma karjääri jooksul kaheksa ATP tiitlit ning oli parimas vormis 2016. aastal, kui jõudis Austraalia lahtistel poolfinaali ja Wimbledonis finaali, kus pidi tunnistama Andy Murray paremust.

Samal aastal tegi ta Kanada tenniseajalugu, kui pääses esimese Kanada meestennisistina maailma edetabelis esikolmikusse, hõivates kolmanda koha.

Tänaseks 35-aastane Raonic pidas oma viimased ametlikud matšid Pariisi olümpiamängudel, kus osales nii üksik- kui ka paarismängus.