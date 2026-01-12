X!

Endine maailma kolmas reket lõpetas karjääri

Tennis
Milos Raonic.
Milos Raonic. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Kanada tipptennisist Milos Raonic otsustas poolteist aastat pärast oma viimast ametlikku matši tõmmata sportlaskarjäärile joon alla.

"Kätte on jõudnud aeg teha tennisega lõpparve. See on hetk, mille tulekut tead, kuid millegipärast ei ole selleks kunagi valmis. Tennis on olnud minu armastus ja kinnisidee suurem osa minu elust ning mul on väga vedanud, et sain oma unistused täita," kirjutas Raonic esmaspäeval ühismeedias.

Võimsa servi poolest tuntud Raonic võitis oma karjääri jooksul kaheksa ATP tiitlit ning oli parimas vormis 2016. aastal, kui jõudis Austraalia lahtistel poolfinaali ja Wimbledonis finaali, kus pidi tunnistama Andy Murray paremust.

Samal aastal tegi ta Kanada tenniseajalugu, kui pääses esimese Kanada meestennisistina maailma edetabelis esikolmikusse, hõivates kolmanda koha. 

Tänaseks 35-aastane Raonic pidas oma viimased ametlikud matšid Pariisi olümpiamängudel, kus osales nii üksik- kui ka paarismängus.

Toimetaja: Henrik Laever

tenniseuudised

18:52

Endine maailma kolmas reket lõpetas karjääri

16:12

Ingrid Neel sai Adelaide'is kindla kaotuse

09:16

Glinka pääses Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis edasi, Lajal kaotas

11.01

Kolm on kohtuseadus: Poola sai lõpuks United Cupi võidu kätte

11.01

Sabalenka kaitses Brisbane'is tiitlit, Aucklandis võitis Svitolina

11.01

Tiitlikollektsionäär Medvedev tõmbas nimekirjast maha järjekordse linna

11.01

Selgusid Lajali ja Glinka vastased Austraalia lahtistel

10.01

United Cupi finaalis lähevad vastamisi Poola ja Šveits

10.01

Maailma esireket murdis Brisbane'is finaali

09.01

Poola jõudis taas United Cupil poolfinaali

09.01

Muchova lõpetas Rõbakina võiduseeria, poolfinaalis ootab Sabalenka

09.01

Karjääri lõpetav Wawrinka sai Austraalia lahtistele vabapääsme

09.01

Eesti naistennisistid langesid Oslos konkurentsist välja

09.01

Elizaveta Anikina jättis J200 turniiri haigestumise tõttu pooleli

08.01

Belgia jõudis üksikmängude toel poolfinaali

multimeedia

sport.err.ee uudised

19:26

Aleksandr Selevko ihkab teist EM-medalit: olen heas vormis

18:52

Endine maailma kolmas reket lõpetas karjääri

18:18

Al-Attiyah säilitas eksimusest hoolimata liidripositsiooni

17:48

Kalev/Cramo lõpetas ameeriklasega lepingu

17:11

Soomlane tassis Bruinsi esimese nullimänguga võiduni

16:42

Botn taasliitus koondisega, kuid Ruhpoldingis startimine on kahtluse all

16:12

Ingrid Neel sai Adelaide'is kindla kaotuse

15:49

Mullu Super Bowli võitnud Eagles langes konkurentsist

15:17

Bayern lõi Wolfsburgi värava palle täis

14:43

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

14:13

MVP Cicetti ja Kask alistasid liiga liidri, Laak võitis CEV Cupil

13:37

Hussarid tegid Floridas MM-debüüdi

13:06

Richard Teder võidutses Türgi lahtistel meistrivõistlustel

12:39

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

12:16

Sulgpalli Euroopa karikaetapi võidud läksid Jaapanisse ja Indiasse

11:27

Drell oli võidumängus vaikne, kolm eestlast viskas NCAA-s üle 20 punkti

10:51

Edwards pani Timberwolvesi suurele tagasitulekule võiduka punkti

10:08

Eesti võrkpallinaiskonnad olid Balti liigas võidukad

09:44

Teern säras koduklubi eest kübaratrikiga

09:16

Glinka pääses Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis edasi, Lajal kaotas

loetumad

14:43

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

11.01

Ermits: rajal on alati oleksid, aga täna neid polnud

11.01

Puhtalt lasknud Ermits sõitis MK-etapil jälle esikümnesse Uuendatud

11.01

Tiitlikollektsionäär Medvedev tõmbas nimekirjast maha järjekordse linna

11.01

Eesti teatemeeskond kordas kaheksandat kohta, võit taas Norrale Uuendatud

11.01

Ilves lõpetas Otepää MK-etapi kuuenda kohaga Uuendatud

09:16

Glinka pääses Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis edasi, Lajal kaotas

11.01

Eesti ja Küprose vaheline EM-valikmäng jääb ära

11.01

Kelly Sildaru: sain sooritada kava, mida plaanisin näidata Hiinas

11.01

Petrõkina läheb EM-ile tiitlit kaitsma: vorm on tagasi tulnud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo