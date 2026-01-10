Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha

Kahevõistluse MK-etapil Otepääl võitis meeste laupäevase võistluse norralane Einar Luraas Oftebro (26.47,6), kes teenis oma esimese MK-etapivõidu. Kristjan Ilves saavutas teist päeva järjest kodupubliku ees kaheksanda koha.

Reedel segas kahevõistlejate ühisstardist võistlust tugev tuul, mis ei lubanud sportlasi õhtul hüppetorni ning ilmaolud ei lubanud neil ka laupäeval hüpata.

Kuna mehed hüppemäele ei pääsenud, siis kasutati murdmaasõidu stardijärjekorra paika panemiseks neljapäevase esimese eelvõistluse tulemusi.

Kristjan Ilves lendas Gunderseni meetodi proovivõistlusel 92 meetrit ja teenis 108,5 punkti. Ta alustas suusasõitu üheksandalt kohalt, 28 sekundit pärast liider sakslast Julian Schmidi.

Kohe suusasõidu alguses libises teistelt eest ära kolmeliikmeline juhtgrupp, kuhu kuulusid sakslane Johannes Rydzek, Schmid ja austerlane Johannes Lamparter. Ilves sõitis järgmises, viiemehelises grupis.

Distantsi poolel maal püüdis Ilvese grupp liidrid kinni. Vahepeal rauges austerlase Thomas Retteneggeri jõud, aga tema asemel tõusis juhtgruppi norralane Jens Luraas Oftebro.

Viimasele ringile minnes juhtis võistlust Einar Luraas Oftebro, Ilves oli 2,3-sekundilise kaotusega kaheksas. Vahetult pärast 9 km vaheajapunkti kukkusid kurvist välja tulles Schmid ja Lamparter, kes tõmbasid eestlase endaga kaasa ning kõik kolm kaotasid võimaluse lõpuspurdi peale minna.

Einar Luraas Oftebro teenis võidu 0,5-sekundilise eduga Rydzeki ees. Pjedestaali kolmandale astmele pääses norralane Andreas Skoglund (+1,4). Esikolmiku järel lõpetasid Jens Luraas Oftebro (+4,2), Schmid (+5,2), Stefan Rettenegger (+5,6), Lamparter (+15,4) ja Ilves (+22,5).

16-aastane Ruubert Teder lõpetas 52. positsioonil (+5.43,7). Fred Gustavson ja Karel Pastarus said liidritelt ringiga sisse.