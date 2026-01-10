X!

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha

Kahevõistlus
{{1768025460000 | amCalendar}}
Kristjan Ilves.
Kristjan Ilves. Autor/allikas: Ardo Säks.
Kahevõistlus

Kahevõistluse MK-etapil Otepääl võitis meeste laupäevase võistluse norralane Einar Luraas Oftebro (26.47,6), kes teenis oma esimese MK-etapivõidu. Kristjan Ilves saavutas teist päeva järjest kodupubliku ees kaheksanda koha.

Reedel segas kahevõistlejate ühisstardist võistlust tugev tuul, mis ei lubanud sportlasi õhtul hüppetorni ning ilmaolud ei lubanud neil ka laupäeval hüpata.

Kuna mehed hüppemäele ei pääsenud, siis kasutati murdmaasõidu stardijärjekorra paika panemiseks neljapäevase esimese eelvõistluse tulemusi.

Kristjan Ilves lendas Gunderseni meetodi proovivõistlusel 92 meetrit ja teenis 108,5 punkti. Ta alustas suusasõitu üheksandalt kohalt, 28 sekundit pärast liider sakslast Julian Schmidi.

Kohe suusasõidu alguses libises teistelt eest ära kolmeliikmeline juhtgrupp, kuhu kuulusid sakslane Johannes Rydzek, Schmid ja austerlane Johannes Lamparter. Ilves sõitis järgmises, viiemehelises grupis.

Distantsi poolel maal püüdis Ilvese grupp liidrid kinni. Vahepeal rauges austerlase Thomas Retteneggeri jõud, aga tema asemel tõusis juhtgruppi norralane Jens Luraas Oftebro.

Viimasele ringile minnes juhtis võistlust Einar Luraas Oftebro, Ilves oli 2,3-sekundilise kaotusega kaheksas. Vahetult pärast 9 km vaheajapunkti kukkusid kurvist välja tulles Schmid ja Lamparter, kes tõmbasid eestlase endaga kaasa ning kõik kolm kaotasid võimaluse lõpuspurdi peale minna.

Einar Luraas Oftebro teenis võidu 0,5-sekundilise eduga Rydzeki ees. Pjedestaali kolmandale astmele pääses norralane Andreas Skoglund (+1,4). Esikolmiku järel lõpetasid Jens Luraas Oftebro (+4,2), Schmid (+5,2), Stefan Rettenegger (+5,6), Lamparter (+15,4) ja Ilves (+22,5).

16-aastane Ruubert Teder lõpetas 52. positsioonil (+5.43,7). Fred Gustavson ja Karel Pastarus said liidritelt ringiga sisse.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

kahevõistluse uudised

15:13

Hagen teenis Otepääl teise võidu Uuendatud

14:34

Ilves: see oli suuskade peal hüppamine, mitte sõitmine

14:15

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha Uuendatud

09.01

Otepääl kukkunud kahevõistleja hooaeg sai läbi

09.01

Ilves: vaja veel natukene võistelda ja siis tuleb hea vorm tagasi

09.01

Ilves oli suusarajal kümnes, aga teenis lõpuks kaheksanda koha Uuendatud

09.01

Tuul ei lubanud naisi hüppama, võit läks norralannale Uuendatud

08.01

Kahevõistluse MK-etappi ohustab tuul, aga suusarada on väga heas seisus

08.01

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15.

07.01

Otepää kahevõistluse MK-etapile lisati ka teine eelvõistlus

06.01

Norra treener: Ilvese hüppetrenn Otepääl oli selle hooaja parim

06.01

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

05.01

Ilves kombeprobleemist: ma arvan, et sellele on mingisugune lahendus leitud

05.01

Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

04.01

Rauno Loit enne kahevõistluse MK-etappi: toome lapsed külma ilma nautima

04.01

MK-etapi eel selgitati Tehvandil Eesti järelkasvu paremad

31.12

FIS andis kahevõistluse Otepää MK korraldamiseks rohelise tule

27.12

Markvardt Otepää lumeoludest: üle pole vaja muretseda

20.12

Ilves ootab Otepää MK-etappi: kombe paika saamiseks on mõtted olemas

20.12

Ilves tõusis Ramsaus suusarajal kuus kohta

sport.err.ee uudised

16:54

Prantslannad teenisid vägeva võidu, Eesti neliku sõit läks kehvasti Uuendatud

16:44

Odermatt näitas kodupubliku ees klassi, Laine piirdus ühe laskumisega

16:12

Lühiraja suusaorienteerumise Eesti meistriteks tulid Kudre ja Hallop

15:41

Vonn pani oma kogemused maksma

15:13

Hagen teenis Otepääl teise võidu Uuendatud

15:06

Lehise teekond MK-etapil lõppes veerandfinaalis Uuendatud

14:34

Ilves: see oli suuskade peal hüppamine, mitte sõitmine

14:15

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha Uuendatud

13:43

Giacomel võitis Oberhofis ka jälituse, Siimer tõusis 13 koha võrra Uuendatud

13:06

Kingsi seljatanud Jets lõpetas nukra seeria

11:33

Maailma esireket murdis Brisbane'is finaali

10:41

Durant möödus Chamberlainist, Antetokounmpo kiusas Jamesi

10:02

Küprose käsipallikoondise buss sattus teel Põlvasse liiklusõnnetusse

08:40

Senegal ja Maroko pääsesid nelja parema hulka

09.01

Kaks naispaari jõudis kodusel Euroopa karikaetapil veerandfinaali

09.01

Otepääl kukkunud kahevõistleja hooaeg sai läbi

09.01

Marten Liiv võitis EM-il pronksmedali

09.01

Rikberg: kuldses geimis oli kogu võistkonna rünnak hoopis teist nägu

09.01

ETV spordisaade, 9. jaanuar

09.01

Rooba ja Kombe jagasid väravasööte

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo