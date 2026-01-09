Ilves oli suusarajal kümnes, aga teenis lõpuks kaheksanda koha

Kahevõistluse MK-etapil Otepääl võisteldi reedel ühisstardist sõitudes. Kuna mehed õhtul tugeva tuule tõttu hüppemäele ei pääsenud, siis selgitati paremusjärjestus välja reedese murdmaasõidu ja neljapäevase teise proovivõistluse tulemuste põhjal. Kristjan Ilves saavutas kaheksanda koha.

10 km ühisstardist murdmaasõidus olid kaks paremat norralased, kui Jens Luraas Oftebro edestas venda Einar Luraas Oftebrod 6,5 sekundiga, kolmas oli MK-sarja üldliider, austerlane Johannes Lamparter, kaotades Jens Luraas Oftebrole 7,4 sekundiga.

Ilves finišeeris kümnendana, 35 sekundit pärast Jens Luraas Oftebrod. "Võib-olla kaotasin natuke teisel ringil pea, üritasin rohkem kui kehas oli. Aga samas ma ütlen, et halva tundega ei oleks sinna ette nagunii jaksanud minna vedama. See esimene ring võib-olla maksis natuke rohkem, kui arvasin – sealt ettepoole rabelemine. Muidu kokkuvõttes hea sõit, aga kui esimesel ringil ette punti sain, oleks pidanud lihtsalt natuke puhkama seal ja tuules olema, mitte kohe vedama minema," rääkis Ilves suusasõidu järel ERR-ile.

"Tundsin, et keha toimis suhteliselt hästi, aga lihtsalt neljanda ringi lõpus tõmmati selline käik peale, keha jäi veidi seisma. Aga esimene sõit üle pika aja, suhteliselt okei. Tavaliselt peale esimest võistlust hakkavad asjad veel paremaks minema, aga jõhker veremaitse on küll praegu suus, pole ammu sellist pingutust olnud," lisas ta.

Kolm Eesti noormeest tegid MK-debüüdi: Fred Gustavson finišeeris 54. (+3.22,3), Ruubert Teder 55. (+3.24,0) ja Karel Pastarus 56. kohal (+4.18,1).

Paar tundi hiljem toimuma pidanud hüppevõistlusel ei lubanud tuuleolud sportlasi hüppetorni, mistõttu kasutati võitja selgitamiseks neljapäevase teise eelvõistluse tulemusi. Seal tegi parima tulemuse austerlane Thomas Rettenegger, Ilves sai 15. koha.

Reedese murdmaasõidu ja neljapäevase eelvõistluse tulemuste kokkulöömise järel tõusis Ilves kokkuvõttes kaheksandale kohale (92 meetrit; 98,6 punkti). See tähistas tema hooaja paremuselt teist tulemust MK-sarjas, avaetapil Rukal saavutas Ilves kompaktvõistluses neljanda koha.

Karjääri neljanda etapivõidu teenis sakslane Julian Schmid (96 m; 114 p). Pjedestaalile pääsesid veel MK-sarja üldliider, austerlane Johannes Lamparter (99,5 m; 113,4 p) ja norralane Einar Oftebro (96 m; 109,9 p).

Neljandaks tuli Einari noorem vend Jens (91,5 m; 107,2 p), kellele järgnesid sakslane Johannes Rydzek (93,5 m; 106,7 p) ning austerlastest vennad Thomas (98 m; 104,5 p) ja Stefan Rettenegger (91,5 m; 101,9 p).

Gustavson lõpetas 54. (80 m; 26,4 p), Teder 55. (72 m; 11,6 p) ja Pastarus 56. kohal (77 m; 5,8 p).

MK-sarja üldarvestuses jätkab liidrina Lamparter (595 punkti), teine on Schmid (499 p) ja kolmas Thomas Rettenegger (493 p). Ilves asub 191 punktiga 15. kohal.

Laupäeval on kavas tavapärane Gunderseni meetodil võistlus.