Markvardt: esimesed päevad olid meie jaoks väga pingelised

Reedel segas kahevõistlejate ühisstardist võistlust Otepääl tugev tuul, mis ei lubanud sportlasi õhtul hüppetorni ning ilmaolud ei lubanud neil ka laupäeval hüpata. "Esimesed kaks päeva olid meie jaoks tõesti väga keerulised, pingelised, väljakutseid pakkuvad. Suutsime need lõpuks ilusti ära lahendada. Et tegime neljapäeval kaks PCR vooru, päästis meie nädalavahetuse," rääkis koduse MK-etapi korralduskomitee juht Ago Markvardt ERR-ile.

"Paljud ei olnud rahul sellega, et see info tuleb liiga hilja," rääkis Markvardt tagasisidest hüppevõistluste ärajätmisele. "Meie kui võistluste korraldajad ei ütle ju, kas võistlused toimuvad või mitte. Seda teeb võistluste žürii ja meie sinna ei kuulu. Meie valmistame ette tingimused, et võistluse saaks läbi viia ja žürii otsustab. Lõime tingimused selleks, et PCR-id saaks läbi viidud. Reedel ja laupäeval tehti meeletult tööd, et mägi oleks korras. FIS kiitis ka tänasel koosolekul hüppemäe meeskonda väga."

Mullu veebruari alguses toimunud Otepää MK-etappi külastas siis kokku ligi 12 000 inimest. Markvardti sõnul neil veel möödunud nädalavahetuse kohta konkreetset statistikat pole. "Välisel vaatlusel on esialgne hinnang, et oleme samal tasemel või natuke kehvemad kui eelmisel aastal. Sellel on ka objektiivsed põhjused: et reede õhtul või laupäeva hommikul hüpata ei saanud, jätsid paljud ilmselt murdmaavõistlusele tulemata. Kahjuks nii on, aga me ei saa seda muuta," tõdes Markvardt.

Eestile läbi aastate palju rõõmu pakkunud kahevõistluse tuleviku kohal on küsimärgid ning otsus, kas kahevõistlus jääb olümpiamängude kavva - mis sisuliselt otsustab ka selle ala elu ja surma üle -, tehakse hooaja lõpus.

"Kui meie täna õhtul asjade kokkupanekuga lõpetame, istume Raunoga [suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alajuht Rauno Loit] varaste hommikutundideni ja arutame, mis oli hästi ja mis halvasti, teeme mingisugused kokkuvõtted. Rohkemat ei oska me täna öelda. Ainuke kindlustunne on see, et kui kahevõistlus jääb olümpiamängude kavva, siis kahevõistluse MK-etapp Otepääl toimub," rääkis Markvardt koduse etapi tuleviku kohta.