X!

Ilves lõpetas Otepää MK-etapi kuuenda kohaga

Kahevõistlus
{{1768115220000 | amCalendar}}
Kahevõistluse MK-etapp Otepääl
Vaata galeriid
3 pilti
Kahevõistlus

Kahevõistleja Kristjan Ilves pani kodusele Otepää MK-etapile väärika punkti, kui sai pühapäevasel kompaktvõistlusel kuuenda koha.

Hommikuses hüppevoorus lendas Kristjan Ilves 93 meetrit ja teenis 111,3 punkti. Kõigi võistlejate peale oli see paremuselt 12. tulemus, mis tähendas, et eestlane läks rajale 42 sekundit pärast liider Ryota Yamamotot.

"Ma arvan, et nädala alguse trennihüpped on paremad," tunnistas Ilves ise ERR-ile. "Päris ei ole vist seda enesekindlust võistlustel, et teha sama hästi. Teen enam-vähem asja ära, aga veits jääb ikka puudu. Rahul ei saa hüppamisega olla, aga nii hull ka ei ole."

Jaapanlane Yamamoto lendas 96 meetrit ja teenis 121,3 punkti. Kohe tema järel kuus sekundit hiljem startis austerlane Johannes Lamparter (92 meetrit ja 119,1 punkti). Sakslase Wendelin Thannheimeri (+0.12) järel läks teele Austria kolmik Thomas Rettenegger (+0.17), Stefan Rettenegger (+0.22) ja Martin Fritz (+0.26).

Suusarajal jõudis Ilves kiirelt Johannes Rydzeki, Vinzenz Geigeri, Einar Luraas Oftebro ja Martin Fritzi gruppi, mis kahandas kolmanda kilomeetri alguseks vahe liidritega 25 sekundile. Fritz langes võrrandist kiirelt välja, aga grupp püüdis Stefan Retteneggeri ja Ryota Yamamoto enne poolele võistlusmaale ehk 4 km peale jõudmist kinni ning jätkati kaheksakesi, Lamparterist 20 sekundit maas.

MK-sarja üldliidrit jälitajatel püüda ei õnnestunud, küll sekkus heitlusesse alles 25. kohalt startinud Jens Luraas Oftebro. Lõpusirgel kaotas Rydzek teisena Lamparterile 20,5 sekundit, Geiger (+20,8) oli kolmas, Jens Luraas Oftebro (+21,1) neljas, Einar Luraas Oftebro (+21,4) viies ning Ilves tegi selle nädalavahetuse parima tulemuse, kui kaotas 21,7 sekundit ja teenis kuuenda koha.

Fred Gustavson oli hüppemäel 49., Karel Pasturus 53. ja Ruubert Teder eelviimane ehk 54. Eesti noormeestel rajal konkurentidest mööduda ei õnnestunud, Gustavson (+3.19,5) oli 52., Teder (+3.23,8) 53. ning Pastarus (+4.07,1) sai 54. koha.

Enne hüppevooru

Otepää maailmakarikaetapi viimasel päeval on kavas kompaktvõistlus, kus ei loe mitte üksnes hüppemäe soorituse punktisumma, vaid ka saavutatud koht ning selle alusel määratakse vahed murdmaasõiduks.

Stardiprotokollis on 57 kahevõistlejat, teiste seas eestlased Karel Pastarus (1), Ruubert Teder (2), Fred Gustavson (7) ja Kristjan Ilves (43). MK-sarja liidrivestis hüppab viimasena austerlane Johannes Lamparter (57).

Eesti parim kahevõistleja Kristjan Ilves sai kaheksanda koha nii reedel ühisstardist sõiduga võistlusel kui ka laupäeval Gunderseni meetodil peetud võistlusel. Võidud läksid vastavalt sakslasele Julian Schmidile ja norralasele Einar Luraas Oftebrole.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

kahevõistluse uudised

17:12

Emotsionaalne Ilves: mis jäi siin tegemata, saab äkki olümpial tehtud

16:56

Ilves lõpetas Otepää MK-etapi kuuenda kohaga Uuendatud

16:22

MK-sarja valitsejanna võitis Otepääl ka kolmanda võistluse Uuendatud

10.01

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha Uuendatud

10.01

Schmid ERR-ile: Otepää etapp on üks hooaja tipphetki

10.01

VIDEO | Vennad Retteneggerid võtsid mõõtu mälumängus

10.01

Hagen teenis Otepääl teise võidu Uuendatud

10.01

Ilves: see oli suuskade peal hüppamine, mitte sõitmine

09.01

Otepääl kukkunud kahevõistleja hooaeg sai läbi

09.01

Ilves: vaja veel natukene võistelda ja siis tuleb hea vorm tagasi

09.01

Ilves oli suusarajal kümnes, aga teenis lõpuks kaheksanda koha

09.01

Tuul ei lubanud naisi hüppama, võit läks norralannale

08.01

Kahevõistluse MK-etappi ohustab tuul, aga suusarada on väga heas seisus

08.01

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15.

07.01

Otepää kahevõistluse MK-etapile lisati ka teine eelvõistlus

06.01

Norra treener: Ilvese hüppetrenn Otepääl oli selle hooaja parim

06.01

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

05.01

Ilves kombeprobleemist: ma arvan, et sellele on mingisugune lahendus leitud

05.01

Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

04.01

Rauno Loit enne kahevõistluse MK-etappi: toome lapsed külma ilma nautima

sport.err.ee uudised

17:44

Liiv sai EM-i 500 meetri distantsil viienda koha

17:34

Galerii: Hokiliiga liidriks tõusis Narva PSK

17:30

Ermits: rajal on alati oleksid, aga täna neid polnud

17:12

Emotsionaalne Ilves: mis jäi siin tegemata, saab äkki olümpial tehtud

16:56

Ilves lõpetas Otepää MK-etapi kuuenda kohaga Uuendatud

16:22

MK-sarja valitsejanna võitis Otepääl ka kolmanda võistluse Uuendatud

16:10

Puhtalt lasknud Ermits sõitis MK-etapil jälle esikümnesse Uuendatud

15:41

Tormis Laine: tuleb teha radikaalsem muutus ja naasta baasasjade juurde

15:13

Eesti koondislaste klubid mängisid Šotimaal viiki

14:11

Aafrika Rahvuste karikaturniiril said kõik poolfinalistid paika

13:44

Eesti epeenaiskond võistleb AÜE-s kolmanda koha peale Uuendatud

13:29

Eesti teatemeeskond kordas kaheksandat kohta, võit taas Norrale Uuendatud

12:40

Idakonverentsi juhtiv Detroit Pistons mängis viimasel veerandil edu käest

11:11

Taliharja Vanakurja kiireimad olid suusatajad Uuendatud

11:05

Eesti ja Küprose vaheline EM-valikmäng jääb ära

10:18

Kelly Sildaru: sain sooritada kava, mida plaanisin näidata Hiinas

09:54

Selgusid Lajali ja Glinka vastased Austraalia lahtistel

10.01

Kelly Sildaru sai Aspenis seitsmenda koha, Henry jäi esikümnest välja

10.01

Hermet avas kolmesega punktiarve, aga Dijon kaotas

10.01

Toom: kindlasti on meil koosseisu lisa oodata

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo