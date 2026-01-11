Ilves lõpetas Otepää MK-etapi kuuenda kohaga

Hommikuses hüppevoorus lendas Kristjan Ilves 93 meetrit ja teenis 111,3 punkti. Kõigi võistlejate peale oli see paremuselt 12. tulemus, mis tähendas, et eestlane läks rajale 42 sekundit pärast liider Ryota Yamamotot.

"Ma arvan, et nädala alguse trennihüpped on paremad," tunnistas Ilves ise ERR-ile. "Päris ei ole vist seda enesekindlust võistlustel, et teha sama hästi. Teen enam-vähem asja ära, aga veits jääb ikka puudu. Rahul ei saa hüppamisega olla, aga nii hull ka ei ole."

Jaapanlane Yamamoto lendas 96 meetrit ja teenis 121,3 punkti. Kohe tema järel kuus sekundit hiljem startis austerlane Johannes Lamparter (92 meetrit ja 119,1 punkti). Sakslase Wendelin Thannheimeri (+0.12) järel läks teele Austria kolmik Thomas Rettenegger (+0.17), Stefan Rettenegger (+0.22) ja Martin Fritz (+0.26).

Suusarajal jõudis Ilves kiirelt Johannes Rydzeki, Vinzenz Geigeri, Einar Luraas Oftebro ja Martin Fritzi gruppi, mis kahandas kolmanda kilomeetri alguseks vahe liidritega 25 sekundile. Fritz langes võrrandist kiirelt välja, aga grupp püüdis Stefan Retteneggeri ja Ryota Yamamoto enne poolele võistlusmaale ehk 4 km peale jõudmist kinni ning jätkati kaheksakesi, Lamparterist 20 sekundit maas.

MK-sarja üldliidrit jälitajatel püüda ei õnnestunud, küll sekkus heitlusesse alles 25. kohalt startinud Jens Luraas Oftebro. Lõpusirgel kaotas Rydzek teisena Lamparterile 20,5 sekundit, Geiger (+20,8) oli kolmas, Jens Luraas Oftebro (+21,1) neljas, Einar Luraas Oftebro (+21,4) viies ning Ilves tegi selle nädalavahetuse parima tulemuse, kui kaotas 21,7 sekundit ja teenis kuuenda koha.

Fred Gustavson oli hüppemäel 49., Karel Pasturus 53. ja Ruubert Teder eelviimane ehk 54. Eesti noormeestel rajal konkurentidest mööduda ei õnnestunud, Gustavson (+3.19,5) oli 52., Teder (+3.23,8) 53. ning Pastarus (+4.07,1) sai 54. koha.

Enne hüppevooru

Otepää maailmakarikaetapi viimasel päeval on kavas kompaktvõistlus, kus ei loe mitte üksnes hüppemäe soorituse punktisumma, vaid ka saavutatud koht ning selle alusel määratakse vahed murdmaasõiduks.

Stardiprotokollis on 57 kahevõistlejat, teiste seas eestlased Karel Pastarus (1), Ruubert Teder (2), Fred Gustavson (7) ja Kristjan Ilves (43). MK-sarja liidrivestis hüppab viimasena austerlane Johannes Lamparter (57).

Eesti parim kahevõistleja Kristjan Ilves sai kaheksanda koha nii reedel ühisstardist sõiduga võistlusel kui ka laupäeval Gunderseni meetodil peetud võistlusel. Võidud läksid vastavalt sakslasele Julian Schmidile ja norralasele Einar Luraas Oftebrole.