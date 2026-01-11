Emotsionaalne Ilves: mis jäi siin tegemata, saab äkki olümpial tehtud

Pühapäevases 8 km suusasõidus oli laual teine koht. MK-sarja üldliider Johannes Lamparter näitas rajal kindlust, aga seitsmepealine grupp, kuhu kuulus ka Ilves jäi heitlema teise koha nimel. Eestlane läks viimasele tõusule grupi eesotsas, lõpuks tuli tal leppida kuuenda kohaga.

"Ma ei oskagi öelda, kas see on nüüd kurbus või õnn," sõnas emotsionaalne Ilves finišis ERR-iga rääkides. "Tahtsin parimat, tunne oli hea. Tegin, mis oskasin, aga lõpus... ma kardan, et see oli vale, et esimesena läksin. Teadsin seda, aga teadsin ka, et pundi taha ei ole ka hea jääda. See on see võitlus, midagi teha ei ole. Oleks äge olnud olla poodiumil, aga mis seal ikka."

Kokkuvõttes jääb Ilves nädalavahetusega siiski rahule. "Sellise hooaja alguse pealt ei olnud lihtne tulla siia. Tänane hüpe ka kahjuks ei õnnestunud, ei saanud lihtsat algust, pidin algusest peale täiega pnema. Õnneks oli üks ring natuke rahulikum, sain veidi koguda. Tänud määrdemeestele, täna suusad toimisid superhästi. Lihtsalt ülikahju, et täpp jäi i-le panemata," tõdes ta.

Ilvese sõnul on tema vorm olümpiamängude eel tõusuteel. "Ega siin midagi nuriseda ei ole, suudan sõita väga kõrgel tasemel ja küll hüpped ka järgi tulevad. Mis jäi tegemata, saab äkki olümpial tehtud," oli ta lootusrikas.