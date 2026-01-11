X!

Emotsionaalne Ilves: mis jäi siin tegemata, saab äkki olümpial tehtud

Kahevõistlus
Foto: Kuvatõmmis
Kahevõistlus

Kahevõistluse MK-etapil Otepääl lõpetas Kristjan Ilves viimasel võistluspäeval kavas olnud kompaktvõistluse kuuendal kohal.

Pühapäevases 8 km suusasõidus oli laual teine koht. MK-sarja üldliider Johannes Lamparter näitas rajal kindlust, aga seitsmepealine grupp, kuhu kuulus ka Ilves jäi heitlema teise koha nimel. Eestlane läks viimasele tõusule grupi eesotsas, lõpuks tuli tal leppida kuuenda kohaga.

"Ma ei oskagi öelda, kas see on nüüd kurbus või õnn," sõnas emotsionaalne Ilves finišis ERR-iga rääkides. "Tahtsin parimat, tunne oli hea. Tegin, mis oskasin, aga lõpus... ma kardan, et see oli vale, et esimesena läksin. Teadsin seda, aga teadsin ka, et pundi taha ei ole ka hea jääda. See on see võitlus, midagi teha ei ole. Oleks äge olnud olla poodiumil, aga mis seal ikka."

Kokkuvõttes jääb Ilves nädalavahetusega siiski rahule. "Sellise hooaja alguse pealt ei olnud lihtne tulla siia. Tänane hüpe ka kahjuks ei õnnestunud, ei saanud lihtsat algust, pidin algusest peale täiega pnema. Õnneks oli üks ring natuke rahulikum, sain veidi koguda. Tänud määrdemeestele, täna suusad toimisid superhästi. Lihtsalt ülikahju, et täpp jäi i-le panemata," tõdes ta.

Ilvese sõnul on tema vorm olümpiamängude eel tõusuteel. "Ega siin midagi nuriseda ei ole, suudan sõita väga kõrgel tasemel ja küll hüpped ka järgi tulevad. Mis jäi tegemata, saab äkki olümpial tehtud," oli ta lootusrikas.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

kahevõistluse uudised

17:12

Emotsionaalne Ilves: mis jäi siin tegemata, saab äkki olümpial tehtud

16:56

Ilves lõpetas Otepää MK-etapi kuuenda kohaga Uuendatud

16:22

MK-sarja valitsejanna võitis Otepääl ka kolmanda võistluse Uuendatud

10.01

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha Uuendatud

10.01

Schmid ERR-ile: Otepää etapp on üks hooaja tipphetki

10.01

VIDEO | Vennad Retteneggerid võtsid mõõtu mälumängus

10.01

Hagen teenis Otepääl teise võidu Uuendatud

10.01

Ilves: see oli suuskade peal hüppamine, mitte sõitmine

09.01

Otepääl kukkunud kahevõistleja hooaeg sai läbi

09.01

Ilves: vaja veel natukene võistelda ja siis tuleb hea vorm tagasi

09.01

Ilves oli suusarajal kümnes, aga teenis lõpuks kaheksanda koha

09.01

Tuul ei lubanud naisi hüppama, võit läks norralannale

08.01

Kahevõistluse MK-etappi ohustab tuul, aga suusarada on väga heas seisus

08.01

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15.

07.01

Otepää kahevõistluse MK-etapile lisati ka teine eelvõistlus

06.01

Norra treener: Ilvese hüppetrenn Otepääl oli selle hooaja parim

06.01

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

05.01

Ilves kombeprobleemist: ma arvan, et sellele on mingisugune lahendus leitud

05.01

Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

04.01

Rauno Loit enne kahevõistluse MK-etappi: toome lapsed külma ilma nautima

sport.err.ee uudised

17:44

Liiv sai EM-i 500 meetri distantsil viienda koha

17:34

Galerii: Hokiliiga liidriks tõusis Narva PSK

17:30

Ermits: rajal on alati oleksid, aga täna neid polnud

17:12

Emotsionaalne Ilves: mis jäi siin tegemata, saab äkki olümpial tehtud

16:56

Ilves lõpetas Otepää MK-etapi kuuenda kohaga Uuendatud

16:22

MK-sarja valitsejanna võitis Otepääl ka kolmanda võistluse Uuendatud

16:10

Puhtalt lasknud Ermits sõitis MK-etapil jälle esikümnesse Uuendatud

15:41

Tormis Laine: tuleb teha radikaalsem muutus ja naasta baasasjade juurde

15:13

Eesti koondislaste klubid mängisid Šotimaal viiki

14:11

Aafrika Rahvuste karikaturniiril said kõik poolfinalistid paika

13:44

Eesti epeenaiskond võistleb AÜE-s kolmanda koha peale Uuendatud

13:29

Eesti teatemeeskond kordas kaheksandat kohta, võit taas Norrale Uuendatud

12:40

Idakonverentsi juhtiv Detroit Pistons mängis viimasel veerandil edu käest

11:11

Taliharja Vanakurja kiireimad olid suusatajad Uuendatud

11:05

Eesti ja Küprose vaheline EM-valikmäng jääb ära

10:18

Kelly Sildaru: sain sooritada kava, mida plaanisin näidata Hiinas

09:54

Selgusid Lajali ja Glinka vastased Austraalia lahtistel

10.01

Kelly Sildaru sai Aspenis seitsmenda koha, Henry jäi esikümnest välja

10.01

Hermet avas kolmesega punktiarve, aga Dijon kaotas

10.01

Toom: kindlasti on meil koosseisu lisa oodata

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo