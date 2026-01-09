X!

Ilves: vaja veel natukene võistelda ja siis tuleb hea vorm tagasi

Kahevõistlus
Foto: Kuvatõmmis/ETV2
Kahevõistlus

Kahevõistluse MK-etapil Otepääl saavutas Kristjan Ilves hooaja paremuselt teise tulemuse, kui tuli ühisstardist võistlusel kaheksandaks.

Lõunal toimunud 10 km ühisstardist murdmaasõidus finišeeris Ilves kümnendana, kaotades võitjale Jens Luraas Oftebrole 35 sekundit. Paar tundi hiljem toimuma pidanud hüppevõistlusel ei lubanud tuuleolud sportlasi hüppetorni, mistõttu kasutati võitja selgitamiseks neljapäevase teise eelvõistluse tulemusi.

Ilves sai Otepää etapi esimeselt võistluselt kirja lõpuks kaheksanda koha. "Aus vastus on see, et tulin just hotellitoast pikutamast. Seda on veidi paha öelda, aga samas tean väga hästi siinset ilma. Jälgisin pingsalt äpist tuule tugevust. Ei näinud sekundikski, et täna oleks mingi variant hüppama minna," rääkis Ilves ära jäetud hüppevõistlusest.

"Olime toakaaslasega võistluseks ikkagi valmis. Ei olnud niimoodi, et arvasime, et võistlus jääb 100 protsenti ära. Olime senikaua hotellitoas kuni lõplik otsus tuli. Siis mõtlesime, et kui otsus tuleb, siis läheme teeme ühe jooksutiiru. Siin ma nüüd olen," lisas ta.

Ilves tõdes, et võttis suusasõidus tugeva algusega riski. "Kokkuvõttes oli okei algus uuele perioodile, uuele aastale. Täna oli suusasõit natukene selline riskeerivam, sest teadsin, et on vaja aega sõita. Punti passima jäämine mind ei aita niikuinii. Lõpus oleks suutnud 15-20 sekundit kiiremini sõita, aga see ei oleks eriti midagi päästnud. Maksimaalselt oleksin tõusnud üks-kaks kohta ettepoole. Lõpus saime vahe tagumistega nii palju suuremaks, et need kes seal olid, jäid 50 sekundit kuni minut maha. See oligi täna oluline."

Millise sisendi sai Ilves järgmisteks võistluspäevadeks? "Suusa poole pealt ootasin, et on veel raskem, sest viimastel päevadel on enesetunne päris halb olnud. Oleme suhteliselt tugevalt treeninud ning me ei ole nüüd suurepärast ettevalmistust just selleks võistluseks teinud. Pigem üritasin jalgu värskena hoida ja lihtsalt proovida ennast kuidagi käima saada. Ei ole isegi väga palju tõmbeid ega intervalle enne võistlust teinud. Tänane võistlus andis head tagasisidet, keha toimis okeilt. Vaja veel natukene võistelda ja siis tuleb hea vorm tagasi," selgitas ta.

"Hüppemäel eeldasin, et olen parem, aga samas vaadates vahesid, siis need olid väikesed. Tuul mängis oma osa, aga ise tundsin, et olin kramplikum kui treeninghüpetel. Nii need kolm-neli meetrit läksid," lisas Ilves.

Laupäeval on kavas tavapärane Gunderseni meetodil võistlus.

Toimetaja: Henrik Laever

