Schmid ERR-ile: Otepää etapp on üks hooaja tipphetki

Foto: ERR
Saksamaa kahevõistleja Julian Schmid rääkis ERR-ile, et Otepää on tema jaoks hea võistluspaik nii hüppemäe kui suusaraja poolest.

Julian Schmid, tere tulemast tagasi Otepääle!

Su hooaeg on alanud päris edukalt, kolm pjedestaalikohta. Oled sa praegu kõigega rahul?

Olen üsna rahul, tegin hea hooaja alguse. Ootan väga ka seda (Otepää) etappi.
See on minu hooaja üks tipphetki. Mulle väga meeldib siinne võistluspaik. Samuti mägi ja murdmaarada. Tore on tagasi olla.

Sinu tulemused on väga stabiilsed, isegi kui viimasest MK-võidust on palju aega möödas. Mis jääb praegu puudu? Mida on võiduks vaja?

See on väga hea küsimus. Mu hüpped ei ole olnud nii head. Mul on vaja väga häid hüppeid suusarajal esikolmiku seas alustamiseks. Mul ei õnnestu tihti nii kõrgele positsioonile jõuda. Kui näitan selliseid hüppeid nagu Otepääl treeningul ja eelvõistlusel, siis ma jõuan austerlastele aina lähemale. Loodetavasti saan kätte ka oma järgmise võidu.

Töötasin [suvel] väga palju oma hüpete kallal ja tegin tööd ka stiiliga. Sellest on olnud palju kasu. Uute kombinesoonireeglitega pead lendama pehmelt ja sujuvalt. Arvan, et Saksamaa koondis tegi suvel head tööd ja loodetavasti saame seda näidata veebruaris olümpial.

Olümpiamängud, sinna kvalifitseerumine on suur väljakutse. Kui palju pinget sa tunned ja kui enesekindel sa oled?

Olen enesekindel, et saan ilmselt peale. Mul ei ole veel koht kindel. Pean tegema häid tulemusi, aga olen teinud seda juba nii Rukal, Trondheimis kui ka Ramsaus.

Saksamaal võitlevad praegu neli või viis sportlast kahe-kolme koha üle. Me ei tea veel täpselt. See on väga kõva võitlus, aga teen kõik selleks, et saaksin starti.

Nüüd kui Riiber lõpetas karjääri, kuidas on võitlus tipus muutunud?

Üks koht pjedestaalil vabanes järgmisele mehele. See on selge.

Aga nagu näha, siis Thomas Rettenegger hüppab väga hästi. Kõik austerlased,
ka Johannes Lamparter.

Otepää MK-etapile tõmmatakse joon alla pühapäeval, kui mehed ja naised asuvad veel ühe korra võistlustulle. ERR kannab kõiki võistlusi üle, täpsem ajakava on leitav siit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

