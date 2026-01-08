X!

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15.

Kahevõistlus
{{1767888480000 | amCalendar}}
Kristjan Ilves
Vaata galeriid
8 pilti
Kahevõistlus

Kahevõistluse maailmakarikaetapil Otepääl peeti neljapäeval kaks proovivõistlust, millest esimesel hüppas Kristjan Ilves esikümnesse ja teisel teise kümnesse.

Esimesel ehk Gunderseni meetodi proovivõistlusel lendas Ilves 92 meetrit ja teenis 108,5 punkti, mis tähendaks murdmaarajale minekut 28 sekundit pärast liider sakslast Julian Schmidi (115,4 punkti).

Ülejäänud eestlastest oli Fred Gustavson 52. (71,5), Ruubert Teder 55. (70,2) ja Karel Pastarus 56. (68,9).

Teisel proovivõistlusel, mis eelneb kompaktformaadi võistlusele, oli Ilves paremuselt 15. Ta hüppas 92 meetrit ja teenis 107,4 punkti ning positsioon tähendaks murdmaarajale minekut 48 sekundit pärast austerlast Thomas Retteneggerit.

Ülejäänud eestlastest oli Gustavson 51. (77,0), Pastarus 54. (70,3) ja Teder (62,6).

Proovivõistluse tulemused lähevad arves üksnes siis, kui põhivõistlusel mingil põhjusel hüpata ei saa, näiteks kehvade ilmaolude tõttu.

Maailma paremad kahevõistlused võistlevad Otepääl reedest pühapäevani. Täpsema kava leiab siit.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

kahevõistluse uudised

19:36

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15. Uuendatud

07.01

Otepää kahevõistluse MK-etapile lisati ka teine eelvõistlus

06.01

Norra treener: Ilvese hüppetrenn Otepääl oli selle hooaja parim

06.01

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

05.01

Ilves kombeprobleemist: ma arvan, et sellele on mingisugune lahendus leitud

05.01

Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

04.01

Rauno Loit enne kahevõistluse MK-etappi: toome lapsed külma ilma nautima

04.01

MK-etapi eel selgitati Tehvandil Eesti järelkasvu paremad

31.12

FIS andis kahevõistluse Otepää MK korraldamiseks rohelise tule

27.12

Markvardt Otepää lumeoludest: üle pole vaja muretseda

20.12

Ilves ootab Otepää MK-etappi: kombe paika saamiseks on mõtted olemas

20.12

Ilves tõusis Ramsaus suusarajal kuus kohta

19.12

Ilves: olen hakanud hüppemäel asjadele pihta saama

19.12

Kristjan Ilves sai hüppevõistlusel disklahvi

19.12

Uue aasta esimene kahevõistluse MK-etapp jääb ära

18.12

Ilves tegi Ramsaus proovivõistlusel korraliku hüppe

18.12

Kristjan Ilves võtab ilmselt kasutusele vana lõikega hüppekombe

16.12

Kahevõistluse Eesti meistrivõistlused jäävad taaskord ära

15.12

Neljas Eesti kahevõistleja kvalifitseerus Otepää MK-etapile

12.12

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas naised päästavad kahevõistluse?

sport.err.ee uudised

21:10

Pärnu noppis neljapäeval ootuspärased punktid

20:35

Viljandi Metall parandas kindla võiduga tabelikohta

20:32

Kelly Sildaru jõudis viimasena lõppvõistlusele Uuendatud

19:36

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15. Uuendatud

19:00

Austrias protesteeriti Venemaa sportlaste võistlusele lubamise vastu

17:08

Belgia jõudis üksikmängude toel poolfinaali

16:50

Hästi alustanud Keila Coolbet kaotas Tšehhi klubile

16:29

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23. Uuendatud

15:54

Hussarid võistlevad laupäeval murdmaajooksu MM-il

15:23

Ford teenis Dakari rallil kolmikvõidu, liidrina jätkab Lategan

14:48

Alex Matthias Tamm siirdub Šotimaa kõrgliigasse

14:22

AÜE MK-etapil pääses põhitabelisse kolm eestlannat

13:50

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu Uuendatud

13:37

Backhausi näovigastus võib Heinale taas Bundesligas võimaluse tuua

13:10

VIDEO | Laskesuusatajad mälestasid Bakkenit südamliku videoga

12:59

Haaland jõudis ümmarguse tähiseni, aga City sai kolmanda järjestikuse viigi

12:27

Eesti Jalgratturite Liit sai uue peasekretäri

11:44

Atlanta täht saadeti mängu ajal teise tiimi, Nuggets alistas Celticsi

11:07

Barcelona marssis kindla sammuga superkarikafinaali

10:31

Tallinna kurlingu MK-etapil osaleb neli olümpia võistkonda

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo