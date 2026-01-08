Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15.

Esimesel ehk Gunderseni meetodi proovivõistlusel lendas Ilves 92 meetrit ja teenis 108,5 punkti, mis tähendaks murdmaarajale minekut 28 sekundit pärast liider sakslast Julian Schmidi (115,4 punkti).

Ülejäänud eestlastest oli Fred Gustavson 52. (71,5), Ruubert Teder 55. (70,2) ja Karel Pastarus 56. (68,9).

Teisel proovivõistlusel, mis eelneb kompaktformaadi võistlusele, oli Ilves paremuselt 15. Ta hüppas 92 meetrit ja teenis 107,4 punkti ning positsioon tähendaks murdmaarajale minekut 48 sekundit pärast austerlast Thomas Retteneggerit.

Ülejäänud eestlastest oli Gustavson 51. (77,0), Pastarus 54. (70,3) ja Teder (62,6).

Proovivõistluse tulemused lähevad arves üksnes siis, kui põhivõistlusel mingil põhjusel hüpata ei saa, näiteks kehvade ilmaolude tõttu.

Maailma paremad kahevõistlused võistlevad Otepääl reedest pühapäevani. Täpsema kava leiab siit.