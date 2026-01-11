Teder: üks kord aastas on MK-sarjas vinge, aga ega meil siia veel asja pole

Fred Gustavson oli pühapäevasel kompaktvõistlusel hüppemäel 49., Karel Pastarus 53. ja Ruubert Teder eelviimane ehk 54. 8 km suusasõidu järel lõpetas Gustavson (+3.19,5) 52., Teder (+3.23,8) 53. ning Pastarus (+4.07,1) sai 54. kohal.

"Võib-olla oli kergem, aga ise ei suutnud piisavalt pingutada," võrdles Teder pühapäevast võistlust laupäevasega. "Ilmselt toitusin enne sõitu natuke valesti, raske tunne oli sees ja kõht keeras. Muidu oli hea nädalavahetus."

"Eile oleks võinud natuke rohkem pingutada, et saada lõpuni sõita. Täna endal tunne nii hea ei olnud kui eile, eile oli kõvasti parem, aga muidu oli väga vinge nädalavahetus," võttis oma võistluse kokku Pastarus.

"Mul oli täna kõvasti raskem, eile oli päris halb päev. Võistluse lõpuni ei jõudnudki, lõpupingutust ei saanud teha," lisas Gustavson.

Teder sõnas, et iga nädalavahetus maailma tippudega koos võistelda oleks liig ning et ta jääks esialgu kontinentaalsarja juurde. "See on vinge küll, kui üks kord aastas saab sellisel asjal võistelda, aga ega meil veel väga asja siia pole. Viimane ei tahaks kogu aeg olla, kontinentaalis on parem võistelda."

"Saime esimese kogemuse kätte, nüüd peame veel kõvasti trenni tegema, kontinentaalis võistlema ja siis saame millalgi uuesti MK-sarja sekkuda," tõdes Pastarus.