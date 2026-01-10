Ilves: see oli suuskade peal hüppamine, mitte sõitmine

"Sõit oli algusest peale raske, eks me üritasime algusest peale eesolijaid kinni püüda. Kohe ei saanud neid kätte. Jube raske sõit nendes ilmaoludes. See oli suuskade peal hüppamine, mitte sõitmine. Väga-väga raske sõit," rääkis Ilves võistluse järel ERR-ile.

Umbes kilomeeter enne finišit sattus Ilves koos austerlase Johannes Lamparteri ja sakslase Julian Schmidiga kukkumisse, mis rikkus kõigi kolme jaoks võimaluse lõpuspurdi peale minna.

"Viimase ringi vaheajapunktis Schmid koperdas, siis kukkus Lamparter talle otsa ja minu suusk oli juba Lamparteri suusa all kinni. Siis jäime lihtsalt pundist maha. Isegi kui ei oleks kukkunud, siis arvan, et pjedestaalile oleks olnud keeruline pääseda, aga esikuuiku võimalus oli. Kahjuks läks nii, aga sellegipoolest oli hea sõit, sest olid megarasked olud ja pjedestaalimängu sekkuda oli äge," selgitas Ilves.

Kahevõistlejatel ei õnnestunud tugeva tuule tõttu teist päeva järjest hüppetornist alla lennata. Kas pühapäeval õnnestub? "Ma väga loodan, et saame hüpata. Praegu näitab [pühapäevaks] palju rahulikumaid tuuleolusid."