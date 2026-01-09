Karjääri lõpetav Wawrinka sai Austraalia lahtistele vabapääsme

Kolmekordne slämmivõitja Wawrinka võitis karjääri esimese suure slämmi turniiri just Melbourne'is 12 aastat tagasi.

Maailma edetabelis 156. reale langenud Wawrinka ei pääsenud otse Austraalia lahtiste põhitabelisse ja kvalifikatsiooni ta ennast üles ei andnud, kuid tänu korraldajate vabapääsmele saab ta siiski turniiril osaleda. Tänavu mängib ta Austraalia lahtistel 20. korda.

"Austraalia lahtiste võitmine 2014. aastal on minu karjääri üks tipphetki, nii et olen äärmiselt tänulik, et selle vabapääsme sain," rõõmustas Wawrinka. "See, et saan enda karjääri viimasel hooaja alguses mängida ka Austraalia lahtistel tähendab mulle väga palju."

Wawrinka, kes teatas karjääri lõpetamisest vahetult enne jõule, on tänavust hooaega väga hästi alustanud. United Cupil alistas ta prantslase Arthur Rinderknechi (ATP 27.) ja osutas siis kõva vastupanu ka itaallasele Flavio Cobollile (ATP 22.) ja argentiinlasele Sebastian Baezile (ATP 43.). United Cupi poolfinaalis läheb Šveits vastamisi Belgiaga.

Enne Wawrinkat andsid Austraalia lahtiste korraldajad teada, et vabapääsme said ka kohalikud mängijad Jordan Thompson ja Christopher O'Connell. Kunagine maailma 13. reket ja endine Wimbledoni finalist Nick Kyrgios, kes pole erinevate vigastuste tõttu viimastel hooaegadel väga palju mänginud, teatas ühismeedias, et kuigi kodune slämmiturniir on tema jaoks väga oluline, pole ta veel valmis üksikmängus kaasa tegema ja ütles Austraalia tenniseliidule, et nad annaks vabapääsme kellelegi, kes on paremas mänguvormis. Kyrgios ise teeb kaasa paarismängus.

Austraalia lahtiste kvalifikatsiooniturniir algab 12. jaanuaril, põhitabelimängudega alustatakse 18. jaanuaril.