X!

Karjääri lõpetav Wawrinka sai Austraalia lahtistele vabapääsme

Tennis
Stan Wawrinka
Stan Wawrinka Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Hooaja esimese suure slämmi tenniseturniiri ehk Austraalia lahtiste meistrivõistluste korraldajad otsustasid viimase vabapääsme anda endisele maailma kolmandale reketile, viimast hooaega profituuril mängivale 40-aastasele šveitslasele Stan Wawrinkale.

Kolmekordne slämmivõitja Wawrinka võitis karjääri esimese suure slämmi turniiri just Melbourne'is 12 aastat tagasi.

Maailma edetabelis 156. reale langenud Wawrinka ei pääsenud otse Austraalia lahtiste põhitabelisse ja kvalifikatsiooni ta ennast üles ei andnud, kuid tänu korraldajate vabapääsmele saab ta siiski turniiril osaleda. Tänavu mängib ta Austraalia lahtistel 20. korda.

"Austraalia lahtiste võitmine 2014. aastal on minu karjääri üks tipphetki, nii et olen äärmiselt tänulik, et selle vabapääsme sain," rõõmustas Wawrinka. "See, et saan enda karjääri viimasel hooaja alguses mängida ka Austraalia lahtistel tähendab mulle väga palju."

Wawrinka, kes teatas karjääri lõpetamisest vahetult enne jõule, on tänavust hooaega väga hästi alustanud. United Cupil alistas ta prantslase Arthur Rinderknechi (ATP 27.) ja osutas siis kõva vastupanu ka itaallasele Flavio Cobollile (ATP 22.) ja argentiinlasele Sebastian Baezile (ATP 43.). United Cupi poolfinaalis läheb Šveits vastamisi Belgiaga.

Enne Wawrinkat andsid Austraalia lahtiste korraldajad teada, et vabapääsme said ka kohalikud mängijad Jordan Thompson ja Christopher O'Connell. Kunagine maailma 13. reket ja endine Wimbledoni finalist Nick Kyrgios, kes pole erinevate vigastuste tõttu viimastel hooaegadel väga palju mänginud, teatas ühismeedias, et kuigi kodune slämmiturniir on tema jaoks väga oluline, pole ta veel valmis üksikmängus kaasa tegema ja ütles Austraalia tenniseliidule, et nad annaks vabapääsme kellelegi, kes on paremas mänguvormis. Kyrgios ise teeb kaasa paarismängus.

Austraalia lahtiste kvalifikatsiooniturniir algab 12. jaanuaril, põhitabelimängudega alustatakse 18. jaanuaril.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

14:41

Poola jõudis taas United Cupil poolfinaali

14:00

Muchova lõpetas Rõbakina võiduseeria, poolfinaalis ootab Sabalenka

12:48

Karjääri lõpetav Wawrinka sai Austraalia lahtistele vabapääsme

11:46

Eesti naistennisistid langesid Oslos konkurentsist välja

08:04

Elizaveta Anikina jättis J200 turniiri haigestumise tõttu pooleli

08.01

Belgia jõudis üksikmängude toel poolfinaali

07.01

United Cupil selgusid esimesed poolfinalistid, Poola sai kaheksa hulka

07.01

Austraalia lahtiste auhinnafond kasvas rekordilise summani

06.01

Djokovic loobus Austraalia lahtiste eelturniirist

06.01

Sabalenka hooaeg algas karjääri nobedaima võiduga

06.01

Glinka jättis lubamatult palju murdevõimalusi kasutamata

05.01

Viimati suve alguses mänginud Poola tennisetäht alistas kolmanda reketi

05.01

Lajal päästis seitse matšpalli, aga hooaeg algas ikkagi kaotusega

04.01

Elizaveta Anikina alustas aastat turniirivõiduga

04.01

Lajal ja Glinka alustavad uuel nädalal hooaega

multimeedia

sport.err.ee uudised

17:07

VAATA OTSE | Ilves on Otepääl hüppevooru eel kümnendal kohal Uuendatud

17:03

Tuul ei lubanud naisi hüppama, võit läks norralannale Uuendatud

16:25

Tugev lumesadu lükkas St. Pauli liigamängu edasi

15:55

FC Floraga liitusid kaksikõed Anastasija ja Jelizaveta Južaninova

15:24

Pekingis hõbeda võitnud freestyle-suusataja jääb tänavuselt olümpialt kõrvale

14:41

Poola jõudis taas United Cupil poolfinaali

14:01

Kristin Kuuba kaotas kodusel turniiril avaringis Uuendatud

14:00

Muchova lõpetas Rõbakina võiduseeria, poolfinaalis ootab Sabalenka

13:16

NHL: Patrick Kane viskas karjääri 500. värava

12:48

Karjääri lõpetav Wawrinka sai Austraalia lahtistele vabapääsme

12:12

PSG alistas dramaatilises finaalis penaltiseerias Marseille Olympique'i

11:46

Eesti naistennisistid langesid Oslos konkurentsist välja

11:11

Naiste Balti liiga uus hooaeg stardib veebruaris

10:47

Hispaania superkarika võitja selgitavad taas Madridi Real ja Barcelona

10:21

Monaco alistas Valencia, Dubai üllatas Fenerbahcet

09:53

Pacers lõpetas 13-mängulise kaotusteseeria, treener sai 1000. võidu

08:42

Arsenal ja Liverpool piirdusid väravateta viigiga

08:04

Elizaveta Anikina jättis J200 turniiri haigestumise tõttu pooleli

08.01

Eesti käsipallikoondise mäng ei olnud võidust hoolimata loodetud tasemel

08.01

Henry Sildaru teenis finaalipileti ka rennis

loetumad

17:07

VAATA OTSE | Ilves on Otepääl hüppevooru eel kümnendal kohal Uuendatud

17:03

Tuul ei lubanud naisi hüppama, võit läks norralannale Uuendatud

08.01

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23. Uuendatud

08.01

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu Uuendatud

08.01

Kelly Sildaru jõudis viimasena lõppvõistlusele Uuendatud

08.01

Austrias protesteeriti Venemaa sportlaste võistlusele lubamise vastu

08.01

Kuldse geimi võitnud Tartu Bigbank pääses eurosarjas edasi

08.01

Atlanta täht saadeti mängu ajal teise tiimi, Nuggets alistas Celticsi

08.01

AÜE MK-etapil pääses põhitabelisse kolm eestlannat

07.01

Otepää kahevõistluse MK-etapile lisati ka teine eelvõistlus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo