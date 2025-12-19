X!

Wawrinka lõpetab järgmisel aastal 24 hooaega kestnud profikarjääri

Tennis
Stan Wawrinka 2014. aastal Austraalia lahtiste trofeega
Stan Wawrinka 2014. aastal Austraalia lahtiste trofeega Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Endine maailma kolmas reket Stanislas Wawrinka teatas reedel, et tõmbab algava hooaja lõpus 24 aastat kestnud profikarjäärile joone alla.

Juba 2002. aastal profimängijana debüteerinud Šveitsi tennisist saab märtsis 41-aastaseks. "Iga raamat vajab lõppu. On aeg kirjutada minu profikarjääri viimane peatükk," kirjutas Wawrinka sotsiaalmeedias. "Tahan ikka veel oma piire kompida ja see teekond lõpetada võimalikult positiivsel toonil. Mul on ikka evel unistusi," lisas ta.

Wawrinka on oma karjääri jooksul võitnud 16 ATP turniiri ning tema suurimad triumfid sündisid aastatel 2014-16, kui ta alistas Austraalia lahtiste finaalis Rafael Nadali ning nii Prantsusmaa kui USA lahtiste finaalis Novak Djokovici.

Lisaks tuli ta koos Roger Federeriga 2008. aastal paarismängu olümpiavõitjaks ning aitas Šveitsi 2014. aastal esimest korda Davise karikavõiduni. Vigastuste tõttu on Wawrinka maailma edetabelis praeguseks langenud 157. kohale.

Toimetaja: Anders Nõmm

