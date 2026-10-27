Flora noored kohtuvad Chelseaga: see on preemia tehtud tulemuse eest

Flora U-19 meeskond teenis võimaluse kohtuda Chelseaga, kui alistas esimeses eelringis Fääri saarte klubi Havnar Boltfelagi kahe mängu kokkuvõttes 7:1.

"Äärmiselt lahe ja positiivne. Ühelt poolt ka mängijate üle väga hea meel, et kuidas suutsime esimest korda sellise võistkonnaga Euroopasse minna, mängida ja teha tulemus ning siis saada selline preemia nagu see [mäng Chelseaga] on," rääkis Flora noorte peatreener Andris Altsaar ERR-ile.

Chelsea vastu proovib Flora oma senist mänguplaani muuta võimalikult vähe. "Suuresti mängime nende duubli vastu. Duubelmeeskonnas on sellised 2007 kuni isegi mõned 2011 [sündinud mängijad]. Samamoodi tuleb ka siis tõenäoliselt Chelsea duubli peatreener selleks, kes seda võistkonda manageerib. Seeläbi saame analüüsida ka nende mänge ja enam-vähem teame, mis meid ees ootab," tõdes Altsaar.

Flora noortetiimi kuulub ka mitu esinduse mängijat, teiste seas Sander Alamaa ja Remo Valdmets. Klubi mängugraafik on tihe, kui esindusel on juba neljapäeval ka karikamäng. Seega tuleb teha koosseisude osas kompromisse, kuid Chelsea vastu saab Altsaar arvestada kõigi põhitegijatega.

"Meil oli eile [esmaspäeval] esiliiga mäng, kus pidime roteerima ja ei saanud kõiki mängitada selliselt nagu me muidu mängiksime, kui tahaksime teha seal tulemust. Oleme pidanud tegema kompromisse, oleme proovinud teha võimalikult vähe," selgitas Flora juhendaja.

Chelsea nimekusest hoolimata ei pea Altsaar oma mängijate kogemuste pärast muretsema. Mitmed neist osalesid suvel ka kodustel U-17 Euroopa meistrivõistlustel.

"Meil on esinduse mängijad, kes on mänginud Euroopas, eriti just Remo ja Alamaa, kes olid kandvas rollis. Mängijatel on kogemust just ka sellise võistkonna vastu mängimisel. EM-il mängida Hispaania vastu, see on umbes samaväärne kogemus," arvab Altsaar.

Flora ja Chelsea noortemeeskondade avakohtumine peetakse A.Le Coq Arenal kolmapäeval kell 19.