United Cupil selgusid esimesed poolfinalistid, Poola sai kaheksa hulka

Tennise United Cupil selgusid kolmapäeval esimesed kaks poolfinalisti, kui USA alistas Kreeka ning Šveits Argentina. Ühtlasi selgus ka viimane veerandfinalist, kui Poola alistas kindlalt Hollandi.

USA ja Kreeka vaheline kohtumine algas naiste üksikmänguga ning maailma neljas reket Coco Gauff asus Maria Sakkari (WTA 51.) vastu avasetis juhtima 5:0, vormistades seejärel 6:3 võidu. Teises setis oli ameeriklanna taas kindlam ning viis oma koondise 6:2 setivõiduga juhtima.

Kreekal oli meeste üksikmängus hädasti võitu vaja ning Stefanos Tsitsipas (ATP 34.) hoidis koondise lootused elus, kui ta alistas Taylor Fritzi (ATP 9.) 6:4, 7:5. Edasipääseja selgus seega segapaarismänguga, kus Sakkari ja Tsitsipas võitsid avaseti 6:4, kuid Gauff ja Christian Harrison leidsid vastuse ja võitsid teise seti 6:4 ning seejärel kiire lõppmängu 10:8.

USA kohtub poolfinaalis võitjaga Poola ja Austraalia vastasseisust. Poola teeniski edasipääsu kaheksa hulka alles kolmapäeval, kui Hubert Hurkacz (ATP 83.) ja Iga Swiatek (WTA 2.) võitsid hollandlaste vastu üksikmängu. Katarzyna Kawa ja Jan Zielinski vormistasid seejärel segapaarismänguga kolm-null võidu.

Poolfinaalikoha pälvis veel Šveitsi esindus, kui Belinda Bencic (WTA 11.) alustas 6:2, 6:2 võiduga argentiinlanna Solana Sierra (WTA 66.) üle, aga Sebastian Baez (ATP 43.) alistas vanameister Stan Wawrinka (ATP 156.) 7:5, 6:4. Otsustavas paarismängus said Bencic ja Jakub Paul jagu Maria Lourdes Carlest ja Guido Andreozzist ning viisid Šveitsi 6:3, 6:3 võiduga nelja parema sekka.

Šveitsi vastane selgub neljapäeval, kui omavahel kohtuvad Tšehhi ja Belgia.