Otepää kahevõistluse MK-etapile lisati ka teine eelvõistlus

Kahevõistluse MK-etapp Otepääl. Laupäevane võistluspäev.
Kahevõistluse MK-etapp Otepääl. Laupäevane võistluspäev. Autor/allikas: Karli Saul
Otepää kahevõistluse MK-etapi korraldajad lisasid neljapäevasesse võistlusgraafikusse nii meestele kui naistele teise eelvõistluse.

Otepää MK-etapp saab alguse neljapäeval, aga kuna reedeks ennustatakse kõvemat tuult, otsustati esimesel võistluspäeval pidada kokku neli eelvõistlust, et nende tulemusi saaks vajadusel teistel päevadel kasutada.

Neljapäeval tehakse algust juba kell 9 hommikul, kui naised peavad hüppetreeningu. Kell 9.45 saab alguse esimene eelvõistlus, kell 10.30 algab ka teine eelvõistlus. Mehed alustavad treeninghüpetega kell 14.00, esimene eelvõistlus algab kell 15.00 ning teine kell 16.15.

Reedel asuvad naised suusarajale kell 13.45 ning mehed kell 14.30. Hüppevõistlused peetakse pärast seda, aga kui ilm Tehvandil hüppamist ei soosi, võetakse kasutusele ühe eelvõistluse tulemused.

Laupäeval algab võistluspäev kell 10.20 meeste hüppevõistlusega, naised lähevad mäele kell 11.45. Suusarajale lähevad mehed kell 13.40 ning naised 14.30. Pühapäevane graafik ei muutunud, naised lähevad kompaktvõistluse raames hüppemäele kell 12.30 ning mehed 13.20, naised lähevad rajale kell 16.00 ning mehed 16.30.

Täielik ajakava on nähtav võistluse kodulehel.

ERR-i kanalitel saab MK-etapile kaasa elada alates reedest, esimene ülekanne algab kell 13.30.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

kahevõistluse uudised

Otepää kahevõistluse MK-etapile lisati ka teine eelvõistlus

Otepää kahevõistluse MK-etapile lisati ka teine eelvõistlus

