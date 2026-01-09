Tuul ei lubanud naisi hüppama, võit läks norralannale

Laupäeval on kavas tavapärane Gunderseni meetodil võistlus.

Esikolmikule järgnesid ameeriklanna Alexa Brabec (93,5 m; 93,1 p) ja teises eelvõistluses parima õhulennu teinud norralanna Ingrid Laate (94,5 m; 87,5 p).

25-aastase Hageni jaoks oli tegu karjääri 21. MK-etapivõiduga ja neljanda võiduga Otepääl.

Võidu teenis Hagen (88 meetrit; 101 punkti), teiseks tuli soomlanna Minja Korhonen (92 m; 99,8 p) ja kolmanda koha pälvis Armbruster (86 m; 97,9 p).

Paar tundi hiljem toimuma pidanud hüppevõistlusel ei lubanud tuuleolud sportlasi hüppetorni, mistõttu kasutati võitja selgitamiseks neljapäevase teise eelvõistluse tulemusi.

Reede lõunal peetud murdmaasõidus sai esikoha MK-sarja üldliider, norralanna Ida Marie Hagen, kes edestas 16,8 sekundiga sakslanna Nathalie Armbrusterit ja 34 sekundiga koondisekaaslast Marte Leinan Lundi.

Kahevõistluse MK-etapp Otepääl algas reede lõunal naiste 5 km ühisstardist murdmaasõiduga, kuid õhtune hüppevõistlus jäi tugeva tuule tõttu ära. Reedese murdmaasõidu ja neljapäevase teise eelvõistluse põhjal teenis esikoha norralanna Ida Marie Hagen.

