X!

Tuul ei lubanud naisi hüppama, võit läks norralannale

Kahevõistlus
{{1767942360000 | amCalendar}}
Ida Marie Hagen.
Ida Marie Hagen. Autor/allikas: Timo Müürsepp
Kahevõistlus

Kahevõistluse MK-etapp Otepääl algas reede lõunal naiste 5 km ühisstardist murdmaasõiduga, kuid õhtune hüppevõistlus jäi tugeva tuule tõttu ära. Reedese murdmaasõidu ja neljapäevase teise eelvõistluse põhjal teenis esikoha norralanna Ida Marie Hagen.

Reede lõunal peetud murdmaasõidus sai esikoha MK-sarja üldliider, norralanna Ida Marie Hagen, kes edestas 16,8 sekundiga sakslanna Nathalie Armbrusterit ja 34 sekundiga koondisekaaslast Marte Leinan Lundi.

Paar tundi hiljem toimuma pidanud hüppevõistlusel ei lubanud tuuleolud sportlasi hüppetorni, mistõttu kasutati võitja selgitamiseks neljapäevase teise eelvõistluse tulemusi.

Võidu teenis Hagen (88 meetrit; 101 punkti), teiseks tuli soomlanna Minja Korhonen (92 m; 99,8 p) ja kolmanda koha pälvis Armbruster (86 m; 97,9 p).

25-aastase Hageni jaoks oli tegu karjääri 21. MK-etapivõiduga ja neljanda võiduga Otepääl.

Esikolmikule järgnesid ameeriklanna Alexa Brabec (93,5 m; 93,1 p) ja teises eelvõistluses parima õhulennu teinud norralanna Ingrid Laate (94,5 m; 87,5 p).

Laupäeval on kavas tavapärane Gunderseni meetodil võistlus.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

kahevõistluse uudised

17:07

VAATA OTSE | Ilves on Otepääl hüppevooru eel kümnendal kohal Uuendatud

17:03

Tuul ei lubanud naisi hüppama, võit läks norralannale Uuendatud

08.01

Kahevõistluse MK-etappi ohustab tuul, aga suusarada on väga heas seisus

08.01

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15. Uuendatud

07.01

Otepää kahevõistluse MK-etapile lisati ka teine eelvõistlus

06.01

Norra treener: Ilvese hüppetrenn Otepääl oli selle hooaja parim

06.01

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

05.01

Ilves kombeprobleemist: ma arvan, et sellele on mingisugune lahendus leitud

05.01

Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

04.01

Rauno Loit enne kahevõistluse MK-etappi: toome lapsed külma ilma nautima

04.01

MK-etapi eel selgitati Tehvandil Eesti järelkasvu paremad

31.12

FIS andis kahevõistluse Otepää MK korraldamiseks rohelise tule

27.12

Markvardt Otepää lumeoludest: üle pole vaja muretseda

20.12

Ilves ootab Otepää MK-etappi: kombe paika saamiseks on mõtted olemas

20.12

Ilves tõusis Ramsaus suusarajal kuus kohta

19.12

Ilves: olen hakanud hüppemäel asjadele pihta saama

19.12

Kristjan Ilves sai hüppevõistlusel disklahvi

19.12

Uue aasta esimene kahevõistluse MK-etapp jääb ära

18.12

Ilves tegi Ramsaus proovivõistlusel korraliku hüppe

18.12

Kristjan Ilves võtab ilmselt kasutusele vana lõikega hüppekombe

sport.err.ee uudised

17:07

VAATA OTSE | Ilves on Otepääl hüppevooru eel kümnendal kohal Uuendatud

17:03

Tuul ei lubanud naisi hüppama, võit läks norralannale Uuendatud

16:25

Tugev lumesadu lükkas St. Pauli liigamängu edasi

15:55

FC Floraga liitusid kaksikõed Anastasija ja Jelizaveta Južaninova

15:24

Pekingis hõbeda võitnud freestyle-suusataja jääb tänavuselt olümpialt kõrvale

14:41

Poola jõudis taas United Cupil poolfinaali

14:01

Kristin Kuuba kaotas kodusel turniiril avaringis Uuendatud

14:00

Muchova lõpetas Rõbakina võiduseeria, poolfinaalis ootab Sabalenka

13:16

NHL: Patrick Kane viskas karjääri 500. värava

12:48

Karjääri lõpetav Wawrinka sai Austraalia lahtistele vabapääsme

12:12

PSG alistas dramaatilises finaalis penaltiseerias Marseille Olympique'i

11:46

Eesti naistennisistid langesid Oslos konkurentsist välja

11:11

Naiste Balti liiga uus hooaeg stardib veebruaris

10:47

Hispaania superkarika võitja selgitavad taas Madridi Real ja Barcelona

10:21

Monaco alistas Valencia, Dubai üllatas Fenerbahcet

09:53

Pacers lõpetas 13-mängulise kaotusteseeria, treener sai 1000. võidu

08:42

Arsenal ja Liverpool piirdusid väravateta viigiga

08:04

Elizaveta Anikina jättis J200 turniiri haigestumise tõttu pooleli

08.01

Eesti käsipallikoondise mäng ei olnud võidust hoolimata loodetud tasemel

08.01

Henry Sildaru teenis finaalipileti ka rennis

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo