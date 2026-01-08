X!

Kahevõistluse MK-etappi ohustab tuul, aga suusarada on väga heas seisus

Kahevõistlus
Foto: Flawia Krawczyk
Kahevõistlus

Kokku nelja eelvõistlusega päeva tingis asjaolu, et lähipäevadel tuul Tehvandi hüppemäel eeldatavasti üksjagu keerutab. Eriti keeruliseks võib see teha naiste võistluste läbiviimise. Suusaraja olukord on aga väga hea.

Otsus viia enne ametlikke võistluspäevi läbi kaks eelvõistlust tehti tänavusel hooajal ka Ruka maailmakarikaetapil. Seega polnud lahendus sportlaste jaoks unikaalne. Programmi muudatuse tingisid ilmastikuolud.

"Näitab reedel ja laupäeval natuke tuulisemat ilma. Tuule suund on küll prognooside kohaselt sobiv, aga võib olla natuke tugev. Sellest tingituna otsustati teha kaks eelvõistluse vooru," selgitas korralduskomitee juht Ago Markvardt ERR-ile.

"Kindlasti homme kohale, iga hinnaga püüame homme hüpata. Loodame, et ka prognoosid natuke petavad ja see tuul on nõrgem. Igal juhul üritame hüpata kõik päevad. Kui see ei ole võimalik, siis tuleb kasutusele PCR [eelvõistluse tulemused]."

Tehvandi murdmaaring on väga heas seisus. Hobuseraua tõus jääb seekord välja, mis tähendab, et tavapärase kahe ja poole kilomeetri asemel läbivad sportlased kahekilomeetrist ringi. Sellisel lahendusel on isegi omad plussid.

"Ma arvan, et üldjoontes ta sportlastele distantsi läbimist kergemaks ei muuda, sest rada on lühem ja tuleb rohkem ringe läbida," sõnas Tehvandi suusaradade ülem Tiit Tammemäe.

"Selle aasta raja variandil on kohe väga raske tõus esimesel kilomeetril, mida tuleb nelja korra asemel läbida viis korda. Samas on ka pealtvaatajatel rohkem jälgitav, sest sõidetakse üks kord rohkem rahva eest mööda."

Esimene otseülekanne koduselt kahevõistluse MK-etapilt algab reedel, 9. jaanuaril kell 13.30 naiste 5 km ühisstardist murdmaasõidult.

Toimetaja: Siim Boikov

