Käsipallikoondise kapten: päeva lõpuks on tervis kõige olulisem

Küprose käsipallikoondislasi Põlvasse vedanud buss sattus öösel rasketes teeoludes õnnetusse. Esialgu viidi õnnetuspaigalt ära kaks Küprose koondise liiget, aga hiljem pöördusid veel 15 Küprose meeskonnaliiget erinevate kaebustega erakorralise meditsiini osakonda.

Eesti käsipallikoondis saabus Eestisse hilisõhtul sama lennuga, ent erinevalt vastastest jäädi ööseks Tallinnasse ja teekond Põlvasse võeti ette laupäeva päeval. Pühapäeva õhtul peaks toimuma Euroopa meistrivõistluste eelkvalifikatsiooni korduskohtumine, aga otsus mängu toimumise osas tehakse pühapäeva hommikul.

Eestlased tahavad igaks juhuks kohtumiseks võimalikult hästi valmis olla. "Ühelt poolt on kuulda, et tahetakse ära jätta, teiselt poolt, et ikkagi toimub see mäng. Eks me katsume meeleolu ülal hoida ja homseks võimalikult hästi valmistuda," ütles Eesti käsipallikoondise kapten Karl Roosna.

Koondis on küll mänguvalmis, kuid mõistab ka vastase dilemmat. "Päeva lõpuks on tervis kõige olulisem. Kui nad tunnevad, et saavad mängida, tahavad mängida, siis mängime heameelega. Koondisega me ju eriti tihti kokku ei saa. Eks vaatame kuidas hommikul seis on," sõnas Roosna.

Esimese EM-valikmängu võõrsil võitis Eesti nelja väravaga 31:27. Kui mäng ikkagi toimub, algab ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne kell 18.50. ERR-i spordiportaal annab muudatustest teada kohe, kui info saabub.