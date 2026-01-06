Euroliiga kuus parimat teisipäeval ei vääratanud

Tabeli tippu kuuluvatel Tel Avivi Hapoelil ja Valencial (mõlemad 14-6) liiga keeruline tööpäev polnud. Iisraeli tippklubi kaotas Dubaile avapoolaja küll viie punktiga, aga võitis kolmanda veerandaja koguni 33:13 ja otsustava perioodi 16:6. Lõppskooriks jäi 85:60, Dubai sai teisel poolajal oma 28 viskest läbi korvirõnga vaid seitse.

Valencia tabas Belgradis Crvena zvezda vastu avaveerandil 19 viskest 13, võitis selle 34:20 ja kuigi lubas kolmandal perioodil vahe kahel korral neljapunktiliseks, vastas sellele kahel korral ka 9:0 vahespurdiga ning võitis lõpuks 106:89. Jean Montero tõi võitjatele 25 punkti.

Kahel meeskonnal on käsil neljamänguline võiduseeria. Kui Monaco teenis koduväljakul tabeli punase laterna Partizani üle kindla 101:84 võidu, siis Fenerbahce pidi Olympiakosi 88:80 alistamiseks korralikult vaeva nägema.

Avapoolajal kõik 13 kolmest mööda visanud Türgi suurklubi tabas teisel poolajal kümme kaugviset ja kindlustas viimasest 11 mängust juba kümnenda võidu. Viimastel nädalatel võimsas hoos Wade Baldwin panustas võitu 17 punkti ja 11 resultatiivse sööduga. Nii Monacol kui Fenerbahcel on tabelis 13 võitu, Monacol on üks kaotus enam.

Barcelona (13-7) alistas kodusaalis Tornike Shengelia 22 punkti toel Tel Avivi Maccabi 93:83 ja nende põline rivaal Madridi Real (12-8) tabeli põhjas oleva Lyoni 80:69. Sealjuures võitis Real neljanda veerandaja 24:8, kodumeeskond tabas kümne minutiga 16 viskest vaid kolm.

Tabelis üheksandal kohal olev Kaunase Žalgiris (11-9) pidi võõrsil Bologna Virtuselt (10-10) vastu võtma 79:83 kaotuse. Kodumeeskond juhtis neljanda veerandaja keskel 74:65, Žalgiris tegi seejärel 9:0 vahespurdi, aga juhtima ei pääsenudki ja Virtus kallutas pingelise mängu lõpu enda kasuks. Ažuolas Tubelis viskas Leedu klubi kasuks 22 punkti, Virtuse resultatiivseim oli 20 punkti visanud Derrick Alston.