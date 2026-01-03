X!

Olympiakos alistas Panathinaikose, Ataman kirus kohtunikke

Korvpall
Korvpalli Euroliigas alistas Olympiakos Kreeka hiidude lahingus Panathinaikose 87:82 (28:13, 15:30, 18:18, 26:21).

Olympiakos alustas kohtumist 12:2 spurdiga ja juhtis esimesel veerandil korraks 17 punktiga, aga Panathinaikos võitles vaheajaks välja viigiseisu (43:43).

Kolmandal veerandil vahetus liider neljal korral ja perioodi lõpuks oli tablool jätkuvalt viigiseis (61:61). Viimase veerandi alguses haaras ohjad Olympiakos ja kuigi Panathinaikos korraks viigistas, siis Olympiakos lipsas 10:2 spurdiga jälle eest ära ja enam edu käest ei andnud.

Võitjate mänguvankrit vedas Sasha Vezenkov, kes viskas 24 punkti ja võttis seitse lauapalli. Tyler Dorsey lisas omalt poolt 21 silma. Üleplatsimeheks tõusis Panathinaikose tagamängija Kendrick Nunn, kelle arvele kogunes 32 punkti, kuus korvisöötu ja viis lauapalli.

Kaotus jättis mõru maigu suhu Panathinaikose keevalisele peatreenerile Ergin Atamanile, kelle turmtule alla jäid nii tema enda mängijad kui ka mängu vilistanud kohtunikebrigaad.

"Esiteks õnnitlen Vezenkovi, sest ta tahtis näidata, et on suurepärane mängija. Meil ei olnud talle vastust. Meie võimsad ääremängijad Juancho Hernangomez ja Konstantinos Mitoglou ei visanud ühtegi punkti. Sama lugu igas derbimängus. Sasha võttis vastutuse enda kanda ja kogus 24 punkti," ütles Ataman.

"Õnnitlused ka kohtunikele, kes tahavad igas mängus näidata, et nad on parimad. Sellise vilistamisega võiksid nad finaali pääseda," sõnas Ataman sarkastiliselt. "Vabavisked olid täna 18-28 meie kahjuks. Ma juba tean, et Euroliiga karistab mind selle eest, aga õnnitlen veelkord kohtunikke. Nad ei mõjutanud mängu tulemust."

Kolmanda järjestikuse võidu võtnud Olympiakos (11-7) asub tabelis seitsmendal kohal. Panathinaikos (12-7) langes viiendaks.

Teised tulemused:

Müncheni Bayern - Tel Avivi Maccabi 95:71
Madridi Real - Dubai 107:93
Bologna Virtus - Milano Olimpia 97:85
Baskonia - Fenerbahce 93:108
Anadolu Efes - Crvena Zvezda 65:87

Toimetaja: Henrik Laever

