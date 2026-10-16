Real kogub Euroliigas vaikselt hoogu

Eelmise hooaja hõbemedalist kaotas esimestes voorudes Dubaile, Anadolu Efesele ja Tel Avivi Hapoelile ning vireles kolmanda vooru järel koos Tel Avivi Maccabiga tabeli põhjas.

Esimese võidu teenis Real 8. oktoobril Belgradi Partizani üle. Sel teisipäeval alistas Real võõrsil Milano Olimpia ning neljapäeval võttis Hispaania klubi kolmanda järjestikuse võidu, olles kodusaalis parem ASVEL-ist 111:92 (27:25, 34:23, 16:23, 34:21).

ASVEL pakkus avapoolajal pigem tasavägist mängu ja tuli kolmandal veerandajal tagasi 16-punktilisest kaotusseisust, et viigistada seis 71:71-le. Real vastas 9:0 vahespurdiga ning külalised ei jõudnud ülejäänud mänguaja jooksul viiest punktist lähemale.

11 kaugviskest lausa kaheksa tabanud Andres Feliz vedas võitjaid 26 punktiga. Theo Maledon lisas omalt poolt võitu 16 silma. ASVEL toetus rünnakul Tyty Washingtonile ja Hugo Bessonile, kes viskasid vastavalt 17 ja 16 punkti.

Real tõusis kolmanda järjestikuse võiduga 20 meeskonna konkurentsis 10. positsioonile. ASVEL on kahe võidu ja nelja kaotusega 16. kohal.

Ülejäänud tulemused:

Fenerbahce - Partizan 74:65

Olimpia - Dubai 97:101

Valencia - Maccabi 88:91