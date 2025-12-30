Žalgiris teenis Euroliigas väärt võidu

Kogu avapoolaja tagaajaja rollis veetnud Žalgiris pääses kolmanda veerandi alguses 9:2 spurdi toel seitsme punktiga juhtima ja kasvatas seejärel veel ühe kena vahespurdiga edumaa kahekohaliseks. Viimases vaatuses Hapoel kaheksast punktist lähemale ei jõudnud.

Nigel Williams-Goss ja Moses Wright viskasid Žalgirise kasuks vastavalt 17 ja 15 punkti ning Sylvain Francisco panustas võitu 13 punkti ja kaheksa korvisööduga. Chris Jones kogus Hapoeli parimana 18 punkti.

Žalgiris asub tabelis 11 võidu ja kaheksa kaotusega kaheksandal kohal. Hapoelil on kirjas 13 võitu ja kuus kaotust.

Hapoeliga sama võitude-kaotuste saldo on Valencial, kes sai teisipäeval kodusaalis Belgradi Partizanist jagu 86:73 (18:22, 25:21, 22:20, 21:10). Võitjaid vedas Darius Thompson 17 punkti, kuue resultatiivse söödu ja kolme vaheltlõikega. Partizani edukaim oli 17 punktiga Isaac Bonga.

Teised tulemused:

Barcelona - Monaco 74:90

ASVEL - Paris 94:89