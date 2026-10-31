Žalgiris teenis Euroliigas kolmanda järjestikuse võidu

Žalgiris läks esimesel veerandajal hetkeks 11 punktiga juhtima, kuid Partizan jõudis teisel veerandajal viigini 34:34. Žalgiris vastas tugevalt ning kasvatas kolmandal veerandajal vahe taas kahekohaliseks. Viimasel neljandikul tõi 19:2 vahespurt Partizani nelja punkti kaugusele, aga seejärel kaldus initsiatiiv jälle kodumeeskonna poole. Žalgiris võttis üheksast mängust viienda võidu, seejuures oli see Euroliigas kolmas ja kõikide sarjade peale viies järjestikune võit.

Võitjate mänguvankrit vedasid Carsen Edwards 17 punktiga ja Jonas Valanciunas 16 punktiga, lisaks kogunes Leedu tsentri arvele kaheksa lauapalli. Partizani tavapärane liider Carlik Jones tabas väljakult 11 viskest vaid kolm ja piirdus seitsme punktiga.

Senine ainuliider Ateena Panathinaikos sai seitsme võidu kõrvale teise kaotuse, kui oli sunnitud võõrsil tunnistama Anadolu Efese 83:68 (21:18, 24:19, 16:14, 22:17) paremust. Mõlemad meeskonnad olid hädas kolmepunktijoone tagant, kuid Efes tabas lähiviskeid märksa paremini ja tegi üheksa pallikaotust Panathinaikose 16 vastu. Collin Malcolm ja Bruno Fernando viskasid mõlemad võitjate kasuks 15 punkti, Panathinaikose poolelt kerkis üleplatsimeheks 17 punkti toonud Kendrick Nunn.

Panathinaikose kõrvale tõusis tabelis tiitlikaitsja Olympiakos, kes saavutas seitsmenda võidu kodusaalis Milano Olimpia 84:78 (25:19, 19:25, 25:17, 15:17) alistamisega. Codi Miller-McIntyre sai võitjate parimana kirja 24 punkti. Olimpia edukaim oli RJ Cole 17 punktiga.

Ülejäänud tulemused:

Barcelona - Valencia 98:94

Bologna Virtus - Besiktas 101:103

ASVEL - Baskonia 94:79

Dubai - Tel Avivi Hapoel 97:83