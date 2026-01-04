X!

Koondise uus peatreener: kindlasti tuleb muutusi teha kaitsetöös

Käsipallis vastutab siinse järelkasvu eest treener piiri tagant - soomlane Kaj Kekki asus sügisel tööle nii meie koondise peatreeneri kui ka siinse noortetöö eestvedajana.

62-aastasel Kekkil on nii põhjanaabrite kui ka Euroopa käsipallis muljetavaldav kogemustepagas. Ta on töötanud erinevate Soome koondiste ja klubidega, sügisest võttis üle aga seni tundmatu maa, Eesti. Kekki sukeldus kohe töösse ning süvenes siinsesse käsipalli.

"Tulla täiesti uude keskkonda on suur väljakutse, sest peaaegu kõik mängijad on täiesti uued. Olen praeguseks vaadanud peaaegu 70 klubimängu, milles Eesti koondislased kaasa teevad," sõnas ta ERR-ile.

"Jälgin kõiki Eesti ja Balti liiga mänge, lisaks Saksa kolmandat ja neljandat liigat, Jaapani liigat, kohe algab taas ka Kuveidi liiga ja samuti Rootsi liigat. Vaatan palju mänge ja käin ka siin Eestis kohapeal vaatamas."

Eesti koondise viimane valiksari ebaõnnestus, kui jäädi punktideta ja kaotati kõik kohtumised. Kekkil on selge pilt silme ees, mida muuta ja kuidas edasi liikuda. "Kindlasti tuleb suuri muutusi teha kaitsetöös, samuti töötame mängukiiruse kallal," lubas ta.

"Ent see küsimus on veidi laiem - mängustiil peab muutuma terves Eesti käsipallis, seda ei saa teha ainult kolme-nelja koondisenädalaga aastas. See tuleb istutada juba noortekoondiste töösse."

Kekki tunneb, et siinsete klubide treenerid on ta hästi vastu võtnud ja suhtlus on olnud avatud. Tema sõnul ei maksa liialt keskenduda sellele, kui palju või vähe on Eestis mängijaid ja kui paljud neist piiritagustes tugevates liigades leiba teenivad.

Soome noortekoondistega finaalturniiridel käinud Kekki kavatseb väga palju tähelepanu pööraa just noortetööle. "Ma tegutsen nende ressurssidega, mis meil on, nende mängijatega, kes meil on," ütles Kekki.

"Võiksin ju unistada, et kõik mängivad Barcelonas, aga kui nii ei ole, siis tuleb vastavalt sellele tegutseda. Üritan lisaks koondisenädalatele arendada Eesti treenerikoolitust ja samuti noortekoondise tööd. Olen ka noortekoondiste juurde kaasatud. Võib öelda, et see on pikem plaan, kuidas meeste koondist edasi viia."

Eesti on pikalt unistanud pääsust EM-finaalturniirile ning Kekki sõnul ongi see ka tema laiem eesmärk ja siinset taset arvestades eesmärk, mille poole püüelda. "Eesti vahendeid ja siinset mängijate ja harrastajate arvu arvestades on meie jaoks ülim eesmärk ükskord EM-finaalturniirile pääseda."

Esimese sammu 2028. aasta EM-finaalturniiri suunas teeb Eesti juba algaval nädalal eelvalikmängudes Küprosega, kolmapäeval võõrsil ja pühapäeval Põlvas. Kodusest kordusmängust teevad pühapäeval algusega kell 18.50 otseülekande ka ETV2 ja ERR-i spordiportaal.

Toimetaja: Siim Boikov

