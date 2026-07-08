U-16 jalgpallikoondise peatreeneriks nimetati Marko Pärnpuu

Eesti Jalgpalli Liit kuulutas U-16 koondise treeneritetiimi komplekteerimiseks juuni alguses välja avaliku konkursi, mille tulemusena kinnitati nüüd ametisse sama tandem, kes tüüris Eesti U-17 koondist tänavusel kodusel EM-finaalturniiril.

"Pärnpuu ja Koser tegid eelmise vanuseklassiga väga head tööd ning esinesid väärikalt kodusel finaalturniiril. Kandideerimisprotsessi käigus sai kinnitust, et nad pakuvad sellist kvaliteeti, mida U-16 koondise juurde soovimegi," põhjendas Eesti noortekoondiste juht Jani Sarajärvi valikut.

"Meieni jõudis mitmeid häid kandidaate, sealhulgas selliseid, kes polnud varem noortekoondistega töötanud. Seda oli väga hea meel näha," avaldas Sarajärvi. "Hindame ja väärtustame kõiki konkursil osalenuid väga kõrgelt. Nende seas, kes sel korral valituks ei osutunud, oli mitmeid tugevaid treenereid, kelle aeg kindlasti veel tuleb."

45-aastane Marko Pärnpuu on juhendanud noortekoondiseid juba 2014. aastast alates, lisaks tüüris ta aastail 2015–2017 Esiliigas JK Tallinna Kalevit. 40-aastane Indrek Koser on koondistega seotud olnud esmalt aastail 2018–2019 ning seejärel uuesti 2023. aastast, enne seda juhendas ta A. Le Coq Premium liigas aastatel 2014–2016 Tartu JK Tammekat.

Tänavu mai lõpus ja juuni alguses tüürisid peatreener Pärnpuu ja abitreener Koser noormeeste U-17 koondist, kui kodusel EM-finaalturniiril mindi vastamisi Hispaania, Horvaatia ja Belgiaga. Sama aastakäigu (2009 ja hiljem sündinud) noormeestega asuti tööle aga juba 2024. aasta alguses ehk U-16 vanuseklassis.