F1-sarja etapivõitja Arand: kas oled väga kiire või väga märg!

Stefan, palju õnne! Võitsid ringrajapaatide vormel-1 MM-etapi, see oli vägev võistlus ja vägev sõit!

Suured tänud!

See oli midagi sellist, mida ma ei näinud see hooaeg ette, et see juhtuks. Saime vilksamisi aru, et see on võimalus juba Hiina etapil, kui kvalifikatsiooni võitsin. Seal vedas küll tehnika alt, pidin tagant otsast tulema ja lõpetasin neljandana. See hooaeg oleme üldse maru palju täpselt poodiumist ilma jäänud.

Mõte või lootus oli, et võiks viimasel etapil, kodupubliku ees poodiumile jõuda. Aga see, et võitsime, oli midagi, mida ei osanud oodata.

Sõit oli 40 minutit pikk, alustasin seitsmendalt kohalt. Kui ma ei eksi, siis umbes kuuenda-seitsmenda ringi peal olin neljas. Siis hakkasin järjest kohti noppima, 22. ringiks oli juba esikoha kätte saanud. Kui aus olla, siis sellest hetkest kadus sõidul lõbufaktor ära. Siis jõudis reaalsus kohale, et olen siin positsioonil ja juhin sõitu, nüüd ei taha seda mitte kuidagi untsu keerata, tahaks ikkagi koju ära. Viimased 20 [ringi] oli täielik piin.

Mulle meeldib see, kui saan kedagi taga ajada ja rünnata. Mitte see, et pean rahulikult sõitma ja positsiooni hoidma.

40 ringi pole naljaasi?

Sugugi mitte. Kohaliku palavuse käes ka veel, see võtab oma.

Missugune võiduelamus ja -joovastus oli? Erinev nende eelnevate võitudega, mis sa karjääri jooksul saanud oled?

Ikka, eks ta ole täiesti teine maailm. Ma sel hetkel ei teadnud, aga täna tean, et olen ajaloo noorim etapivõitja. Eks see ka ütleb midagi. Tiimi kodurahva ees võit on ka midagi muud.

Ja eriti kruttis emotsioone see, et lõpus cooldown-ringilt maha tulles jäi paadil mootor seisma. Kõik oli väga ülestimuleeriv, kõike oli korraga väga-väga palju. Täna, kui olen suutnud hetke analüüsida, siis see on super ja ei oskakski midagi rohkemat sellest hooajast tahta. Arvestades, kuidas see hooaeg üldpildis läinud on, siis see oli väga ilus lõpp.

Stefan Arand Autor/allikas: Arek Rejs

Sul oli päris suur hüpe, eelmine aasta MM-il debütandina vormel-1 kümnes, nüüd neljas.

Täpselt nii. Tunnen ikkagi, et sulandun sellesse tiimi. Kuigi ei saa öelda, et eelmine aasta oleks halva tiimiga olnud, tolle tiimiga tulime tiimide arvestuses maailmameistriks.

Aga Sharjah tiimis olen sulandunud keskkonda. Eelmises tiimis tundsin, et oleme natuke autsaiderid, aga siin võeti kohe omaks. Tiim teeb kõik, mida nad vähegi suudavad, et mõlemad paadid saaksid võimalikult hea lähte ja võimalikult hea lõpptulemuse. Ilma nendeta täna see võimalik ei oleks. Olen tiimile ülitänulik.

Tiimide arvestuses jäite teiseks, mida bossid ütlesid?

Eks see oli teada juba laupäeval. Oleksime pidanud laupäeval tiimikaaslase Rusty Wyattiga sprindi võitma, et tiimide arvestuses veel šanssi oleks. See oli laupäeval teada, et jääme teiseks, aga see on läbi ajaloo tiimi kõige kõrgem positsioon.

Arvan, et suured ülemused olid sellega rahul ja nii palju, kui nende kõige suuremate ülemustega kohtusin, siis oldi väga rahul. Ütlesid, et ei jõua ära oodata, kui saavad jälle pöidlad pihku panna ja jälle meile kaasa elada.

Kuidas sa seda Araabia Ühendemiraatide sidet tundsid, tiimi esindada seal ja olla seal tiimiliige? Lipp on ka ühtepidi Eesti ja teistpidi Araabia Ühendemiraatide oma?

Kui ma aus olen, siis ikka oleks tahtnud poodiumil - mingi asi sees kripeldas - oleks tahtnud poodiumil väga Eesti lipuga seista. Olen pigem Eesti riigi fanatt olnud, olen üritanud riiki esindada nii hästi kui suudan.

Eks ikka kraapis, aga tundsin samas, et kohalikud Araabia Ühendemiraatide elanikud võtsid mind väga omaks. Tänava peal kõndides ütlevad inimesed tere ja tulevad rääkima, võib-olla tuntakse isegi rohkem ära kui Eestis tuntud on. Kahe otsaga asi, aga kandsin poodiumil ka Araabia Ühendemiraatide lippu mingi uhkusega.

See on mõjukas ala seal?

Kohe kindlasti. Sealkandis on see veesportidest kõige kindlasti kõige mõjukam, see läheb neile väga peale ja see on nende jaoks väga suur asi. Kolm kõige suuremat tiimi on Araabia Ühendemiraatide toetusega tiimid, ju läheb peale.

Stefan Arand Autor/allikas: Simon Palfrader

Sul on ka uus leping taskus, kui pikk see on ja kui palju kabedam see on? Mida öelda saad?

Reeglina on kõik, mis seal lepingus on, konfidentsiaalne. Aga ütleme nii, et kui sel aastal pidin veel natuke ise maksma, järgmiseks hooajaks pean küll ka natuke maksma, aga ikkagi väga vähe. Võrreldes sellega, mis teistel on.

Oleks lepingu läbirääkimisi pärast viimast etappi teinud, siis oleks täna võib-olla muudmoodi olnud. Aga need asjad pidid enne viimast etappi kooskõlastatud, tehtud ja allkirjastatud olema. Praegu on nii ja loodan, et tiim on minuga õnnelik ja koostöö sujub. Mulle selles tiimis sobib ja arvan, et järgmine aasta on meil väga hea võimalus seda võitu korrata.

Midagi ikka teenid ka?

Meie maailmas on see nii, et praegu midagi maksan tiimikoha eest. Aga toon näite: selle etapivõidu punktidega kaasneb raha ja sellest jäi midagi ikkagi endale ka.

Tuleb lihtsalt edukas olla?

Jah. Kui hästi läheb, siis läheb hästi!

Kui räägid oma taustatiimist, sul on mehaanikute hulgas ka isa. Kes seal veel on, milline see paat on ja kui palju see uueks hooajaks muutub?

Isa on läbi terve karjääri mul kaasas käinud ja olnud mu seljatagune. Mida professionaalsemaks kõik läheb, seda väiksem roll on tal mehaanikuna, ta on pigem mentaalne ja moraalne tugi.

See tiim, kus ma olen, seal on ikkagi palgalised täiskohaga mehaanikud. Kui ise midagi keerama lähed, siis öeldakse, et pane ikka see mutrivõti käest ära ja istu kusagil rahulikult, tegele ükskõik mille muuga! Piisab ühest väikest apsust ja sõit jääb pooleli.

Taustatiim on ka kõik need inimesed, kes siin toeks on. Kuigi mul see aasta enda mehaanikud F1-s kaasas ei käi, siis kõik see tugimeeskond, kes siin on. Erik Kaasik, kes on mulle läbi mu karjääri sõukruve teinud ja siiani teeb. Kõik asjad on tähtsad ja muidugi kõik need Tallinna Veemotoklubi inimesed, kes täna ennast siia kohale tõid ja mind õnnitlema tulid.

See on suur asi, kui sa tead, et sulle elatakse kaasa. Ja isegi kui ei lähe kõige paremini, siis ikka ollakse õnnelikud selle üle ja öeldakse, et järgmine kord paremini. See on ka omamoodi väga suure tähtsusega.

Stefan Arand ja Team Sharjah Autor/allikas: Team Sharjah

Kas paat tuleb uus või timmitakse seda, mis praegu oli?

Sellel etapil tiimikaaslase Rusty Wyattiga proovisimegi. Tema sõitis uuema mudeliga ja kõpitsetud mudeliga. Tundub, et see paat on vähemalt rahulikes oludes on arvestatavalt kiirem kui minu oma praegu, aga kõvemates oludes on minu kombo kiirem. Eks see on asi, mida hakkame nüüd tiimiga arutama ja otsust tegema telemeetriale ja andmetele põhinedes.

Kindlasti on tiim valmis mulle uut kere ehitama, kui seda tahan, aga kas ma seda järgmiseks aastaks tahan, ei oskagi öelda. Eks näis, see kõik selgub järgnevatel testidel.

Kui kallis see paat on ja mis kõige kõrgem kiirus oli sel hooajal?

Rahast rääkides täpselt ei teagi. Sellise F1 paadi hinnaks täisvarustuse ja mootorite-asjadega on kuskil 300 000 - 350 000. Üks mootor on juba 50 000 - 60000 ja meil on neid üheksa tükki! Omal käel, nii nagu mu varasem karjäär on toiminud, nii see ei ole võimalik. Või on väga vähestel võimalik. Me tugineme suurelt Ühendemiraatide tiimi õlule.

Kõige suurem kiirus, mida ma see aasta nägin, oli vist 225 kilomeetrit tunnis. Ütleme nii, et see kiirus võib olla, aga peab kogu aeg leidma vahepealse osa, kus sul on kiirendust ja kiirust, mitte ainult ühte või teist.

Viimasel etapil, kvalifikatsioonis proovisingi suurt kiirust. Aga sellistel kiirustel, kui läheb juba 210 pealt 220 peale, siis see on väga suur vahe. Sellisel juhul on need asjad juba juuksekarva otsas - kas oled väga kiire või väga märg! Eks kiirus on lahe ja see on mulle alati meeldinud, aga seda kiirust me ametlikult ei kasutanud.

Kui palju puhata saad? Millal vormel-1 sarjas töö jälle pihta hakkab ja võistluskalender on ka selge?

Enam-vähem selge. Praegu tundub, et kõik hakkab uuesti Euroopas mais. Tõenäoliselt jaanuarikuu saan rahulikumalt olla, aga see aasta mind kuus kuud Eestis ei olnud. Muidugi sõitsin F2-hooaega täies mahus kaasa. Järgmiseks aastaks on veel küsimärk, kas läheme F2 kaasa sõitma. Kui ainult F1 sõidan, siis see on natuke leebem ja saab rohkem panustada, käia tiimiga testimas.

Maailmameistri tiitel on eesmärgiks?

Kunagi võistlustele kaotama ei lähe, aga tuleb olla ka realistlik. Mis on võimalik ja mis ei ole võimalik. See on eesmärk, aga kas on nii, et kui seda ei juhtu, siis olen kuri? Seda ka ei ole. Kindlasti on see kunagi eesmärk ja see on olnud eesmärk juba kümme aastat. Kui kunagi nägin, siis mõtlesin, et tahaks kunagi olla maailmameister. Olen sellele lähemal kui ükski eestlane on olnud ja keegi minuvanune on olnud.

Eks anname endast parima ja loodame, et järgmine kord kui lennujaamas räägime, on juba selle pärast.