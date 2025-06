Arand jätkab veemoto F1 sarjas Ühendemiraatide meeskonnaga

Hooaeg algab ametlikult augustis, kuid juba praegu on Arandi ja meeskonna fookus kindlalt suunatud arendusele, enesekindluse taastamisele ja F1-s läbimurde saavutamisele.

"Koostöö Sharjah Teamiga on olnud siiani väga positiivne. Eriti väärtuslikuks teeb selle asjaolu, et saan olla kaasatud täiesti uue paadikere arendusse," sõnas Arand. "Minu tagasiside on inseneride jaoks oluline ja see võimaldab hooaja jooksul paati pidevalt edasi arendada ning testida lahendusi, mis lõpuks võivad jõuda ka lõplikku disaini."

Arand tõdeb, et kuigi uus hooaeg pole veel ametlikult alanud, on tal juba selja taga mitu sisukat testipäeva. Need on aidanud taastada enesekindlust, mis eelmise hooaja mitmete õnnetuste tõttu ajutiselt kõikuma lõi. "Tunnen, et olen tagasi seal, kus pean olema – valmis ja enesekindel," kinnitab ta.

Sellel hooajal võistleb Arand paralleelselt nii F1 kui ka F2 sarjas – mitte koormuse, vaid strateegilise arengu eesmärgil. "F2-s osalemine kahekordistab mu aega roolis ning arvestades, et F1 hooaeg algab alles augustis, annab see mulle tugeva eelise. Samuti aitab see vormi hoida ja erinevates olukordades kiiremini kohaneda," selgitas ta.

Kui F2-s jätkab Arand koostööd oma 2023. aasta meeskonnaga – lihtsalt uue nimisponsori all –, siis F1-s on olukord teistsugune. "F1-s on meeskond sisuliselt uus, alles on jäänud vaid minu isa ja Erik Aaslav-Kaasik (LAK Propellers). See tähendab, et pean looma uued suhted ja usalduse nullist, mis vajab harjumist," ütles ta.

Tehniliselt on F1 ja F2 klassid sarnased, kuid erinevused ilmnevad hobujõus, kiiruses ja paadikere tootjas. "Kuna mul on kogemusi mõlemast klassist, usun, et suudan kiiresti ümber lülituda ja igas olukorras parimat anda." Hooaja eesmärk on Arandi sõnul kahekihiline: "Fookus on ühtaegu isiklikul arengul ja tulemusel. Kuid suures plaanis on kogu meie töö suunatud F1 sarja edu nimel – see on siht, mille nimel pingutab kogu meeskond."

Mõlemad paadiklassid, nii F1 kui ka F2, koosnevad sel hooajal viiest etapist. F2 sarjas ootavad Stefan Arandit stardid Itaalias, Leedus ja Portugalis, pakkudes mitmekesiseid radasid ja võimalusi hooaja jooksul kogemust kasvatada. F1 maailmameistrivõistluste etapid toimuvad aga üle maailma – sealhulgas Indoneesias, Hiinas, Lähis-Idas ja koduvõistlusena Araabia Ühendemiraatides Sharjah's.