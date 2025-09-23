Stefan Arand lõpetas F2 hooaja kõrge kohaga

Etapi võitis rootslanna Mathilda Wiberg, kes edestas leedulast Edgaras Riabkot ja kodupubliku ees võistelnud Duarte Benaventet. Wiberg tuli ühtlasi esimese naisena F2 klassi maailmameistriks.

Arand tegi oma hooaja parima tulemuse F2 klassis, kui lõpetas sõidu neljandal kohal ning teenis üheksa punkti.

"Start õnnestus väga hästi ja hoidsin neljandat positsiooni. Kokku oli sõidus kaks kollast lippu ja restarti. Esimene kord suutsin oma positsiooni ilusti kaitsta, kuid teine kord oli meil raadioside aeglane ja kaotasime ühe koha. Kokkuvõttes on tunne positiivne. Kahju, et pjedestaal niimoodi käest lipsas, kuid oleme siiski väga õnnelikud. Nüüd on mõtted juba Hiina F1 etapi peal," kommenteeris Arand.

F2 klassis peeti sel hooajal neli etappi ning Arand lõpetas kõigil seitsme parema seas. Hooaja kokkuvõttes sai ta 25 sportlase konkurentsis seitsmenda koha (25 punkti).

Üldvõidu teeninud Mathilda Wibergile (54 p) järgnesid tema vend Hilmer (39 p), Riabko (33 p), prantslane Peter Morin (32 p), monacolane Giacomo Sacchi (28 p) ja britt Matthew Palfreyman (27 p).

Arandi järgmiseks väljakutseks on F1 etapp Shanghais, kus võisteldakse oktoobri esimesel nädalavahetusel. Selles paadiklassis hoiab eestlane üldarvestuses neljandat kohta.