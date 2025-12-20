Arand sai F1 paatide hooaja viimases sprindisõidus kolmanda koha

Laupäeva hommikul sõidetud kvalifikatsioonis näitas parimat aega rootslane Jonas Andersson, teine oli soomlane Alex Weckström ja kolmas MM-sarja liider, ameeriklane Shaun Torrente. Stefan Arand sõitis kvalifikatsioonis meeskonnakaaslase Rusty Wyatti järel välja kaheksanda aja.

"Eilsetel [reedestel] vabatreeningutel ja ka ajasõidus oli selgelt näha, et meil on kiirusest puudu. Oleme otsinud vigu ja katsetanud erinevaid seadistusi, aga seni veel lahendust leidnud ei ole," kommenteeris Arand pärast kvalifikatsiooni.

Sprindisõitudes startis Arand esimeses sõidus neljandalt positsioonilt. Hea stardi saanud eestlane suutis kohe sõidu alguses mööduda teisena startinud rootslasest Erik Starkist ja asus jälitama teist kohta hoidvat poolakat Bartek Marszaleki. Esimesest sprindist võttis esikoha Andersson, teiseks tuli Marszalek ja Arand finišeerus kolmandana.

"Tulime sprindis neljandalt kohalt kolmandaks ja peaaegu oleksime olnud teised. Väga napikas oli - olime külg küljega koos, aga poolakal oli kiirust natuke rohkem," sõnas Arand. "Kokkuvõttes oleme rahul. Võrreldes kvalifikatsiooniga oleme saanud asjad korda. Mingi väike probleem veel on, aga loodame, et homseks põhisõiduks leiame selle üles ja saame sama hooga edasi minna," võttis Arand päeva kokku.

Teises sprindisõidus näitas kiiret sõitu Torrente, kes suutis kohe stardist sõita mõne ringi jooksul sisse pea kümnesekundilise vahe. Neljandalt kohalt startinud Wyatt tegi aga kõva sõidu ja möödus esimesena startinud Weckströmist ning kolmandal kohal olnud Grant Traskist. Torrentele piisas sõidu alguses sissesõidetud edust sprindivõiduks, Wyatt finišeeris teisena ja Trask lõpetas kolmandana.

Enne pühapäevast põhisõitu juhib MM-sarja tiitliheitlust 99 punkti kogunud Shaun Torrente, teisel kohal on talle 85 punktiga konkurentsi pakkumas Jonas Andersson ja kolmandal kohal on 78 punktiga Alec Weckström. Neljandalt kohalt leiab 74 punktiga Rusty Wyatti ja viiendat kohta hoiab 63 punktiga Arand.