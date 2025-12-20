X!

Arand sai F1 paatide hooaja viimases sprindisõidus kolmanda koha

Veemoto
Foto: Simon Palfrader
Veemoto

Sel nädalavahetusel sõidetakse Araabia Ühendemiraatides Sharjah's ringrajapaatide F1 sarja viimane etapp. Stefan Arand saavutas sprindisõidus kolmanda koha.

Laupäeva hommikul sõidetud kvalifikatsioonis näitas parimat aega rootslane Jonas Andersson, teine oli soomlane Alex Weckström ja kolmas MM-sarja liider, ameeriklane Shaun Torrente. Stefan Arand sõitis kvalifikatsioonis meeskonnakaaslase Rusty Wyatti järel välja kaheksanda aja.

"Eilsetel [reedestel] vabatreeningutel ja ka ajasõidus oli selgelt näha, et meil on kiirusest puudu. Oleme otsinud vigu ja katsetanud erinevaid seadistusi, aga seni veel lahendust leidnud ei ole," kommenteeris Arand pärast kvalifikatsiooni.

Sprindisõitudes startis Arand esimeses sõidus neljandalt positsioonilt. Hea stardi saanud eestlane suutis kohe sõidu alguses mööduda teisena startinud rootslasest Erik Starkist ja asus jälitama teist kohta hoidvat poolakat Bartek Marszaleki. Esimesest sprindist võttis esikoha Andersson, teiseks tuli Marszalek ja Arand finišeerus kolmandana.

"Tulime sprindis neljandalt kohalt kolmandaks ja peaaegu oleksime olnud teised. Väga napikas oli - olime külg küljega koos, aga poolakal oli kiirust natuke rohkem," sõnas Arand. "Kokkuvõttes oleme rahul. Võrreldes kvalifikatsiooniga oleme saanud asjad korda. Mingi väike probleem veel on, aga loodame, et homseks põhisõiduks leiame selle üles ja saame sama hooga edasi minna," võttis Arand päeva kokku.

Teises sprindisõidus näitas kiiret sõitu Torrente, kes suutis kohe stardist sõita mõne ringi jooksul sisse pea kümnesekundilise vahe. Neljandalt kohalt startinud Wyatt tegi aga kõva sõidu ja möödus esimesena startinud Weckströmist ning kolmandal kohal olnud Grant Traskist. Torrentele piisas sõidu alguses sissesõidetud edust sprindivõiduks, Wyatt finišeeris teisena ja Trask lõpetas kolmandana.

Enne pühapäevast põhisõitu juhib MM-sarja tiitliheitlust 99 punkti kogunud Shaun Torrente, teisel kohal on talle 85 punktiga konkurentsi pakkumas Jonas Andersson ja kolmandal kohal on 78 punktiga Alec Weckström. Neljandalt kohalt leiab 74 punktiga Rusty Wyatti ja viiendat kohta hoiab 63 punktiga Arand. 

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

00:37

Veesaare lõpusekundite pealtpanek aitas North Carolina järjekordse võiduni

20.12

Rannula ja Legia said viimaks võidurõõmu maitsta

20.12

Arand sai F1 paatide hooaja viimases sprindisõidus kolmanda koha

20.12

Grabe tahab uuel aastal võita MM-tiitli, aga peab enne detaile lihvima

20.12

ETV spordisaade, 20. detsember

20.12

Randväli püstitas pikal distantsil Eesti rekordi: lihtne see ala ei ole!

20.12

Kalev/Cramo viskas 99 punkti ja tõmbas kaotusteseeriale pidurit

20.12

Hokiliiga kevadiste finalistide vastasseisu võitis Narva PSK

20.12

Serviti alistas Leedu klubi kümne väravaga

20.12

Aigro teenis Engelbergis 18. koha, Prevc võttis viienda võidu järjest Uuendatud

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

20.12

Siimer sai ühe möödalasuga 26. koha, Botnile polnud taas vastaseid Uuendatud

20.12

Jeanmonnot saavutas hooaja teise võidu, Ermits 29. Uuendatud

20.12

Ilves tõusis Ramsaus suusarajal kuus kohta Uuendatud

20.12

Anthony Joshual kulus netikuulsuse alistamiseks kuus raundi

20.12

Vaaks kerkis kaotusmängus Providence'i resultatiivseimaks

19.12

Siimer tegi Prantsusmaal sprindis ühe karjääri parima sõidu

19.12

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek

19.12

Žalgiris rõõmustas kodupublikut rekordilise võiduga

19.12

Uue aasta esimene kahevõistluse MK-etapp jääb ära

19.12

Kristjan Ilves sai hüppevõistlusel disklahvi

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo