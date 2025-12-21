Arand sai karjääri esimese veemoto F1 võidu

Veemoto vormel-1 klassi MM-võistluste viimane etapp toimus Araabia Ühendemiraatides ja põhisõitudes näitas parimat minekut Arand. 23-aastane Tartust pärit veemotosõitja tegi ajalugu ja võitis esimese eestlasena vormel-1 paadiklassis põhisõidu.

"Hooaeg lõppes paremini kui oleksin eales suutnud ette kujutada. Koduvõistlusel suutsime esimese võidu koju tuua," sõnas Arand. "Tundeid ja emotsioone on väga palju. Raske on seda kõike sõnadesse panna. Soovin tänada kõiki, kes sellest teekonnast on osa võtnud. Kes on mind aidanud ja toetanud ja kes ka edasi toetavad."

MM-sarja üldvõitjaks tuli ameeriklane Shaun Torrente 99 punktiga. Arand sai kokkuvõttes 83 punktiga neljanda koha ja sõlmis tiimiga ka uue lepingu.

"Hooaja üldkokkuvõttes oleme väga rahul," lausus eestlane. "Jätkame järgmine aasta sama tiimiga. Leping on uuendatud. Loodetavasti on see võit esimene paljudest."