X!

Arand sai karjääri esimese veemoto F1 võidu

Veemoto
Foto: Simon Palfrader
Veemoto

Stefan Arand kirjutas uue peatüki veemoto ajalukku. Ta võitis esimese eestlasena ringrajapaatide vormel-1 maailmameistrivõistlustel põhisõidu.

Veemoto vormel-1 klassi MM-võistluste viimane etapp toimus Araabia Ühendemiraatides ja põhisõitudes näitas parimat minekut Arand. 23-aastane Tartust pärit veemotosõitja tegi ajalugu ja võitis esimese eestlasena vormel-1 paadiklassis põhisõidu.

"Hooaeg lõppes paremini kui oleksin eales suutnud ette kujutada. Koduvõistlusel suutsime esimese võidu koju tuua," sõnas Arand. "Tundeid ja emotsioone on väga palju. Raske on seda kõike sõnadesse panna. Soovin tänada kõiki, kes sellest teekonnast on osa võtnud. Kes on mind aidanud ja toetanud ja kes ka edasi toetavad."

MM-sarja üldvõitjaks tuli ameeriklane Shaun Torrente 99 punktiga. Arand sai kokkuvõttes 83 punktiga neljanda koha ja sõlmis tiimiga ka uue lepingu.

"Hooaja üldkokkuvõttes oleme väga rahul," lausus eestlane. "Jätkame järgmine aasta sama tiimiga. Leping on uuendatud. Loodetavasti on see võit esimene paljudest."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

21.12

Koondise peatreener Toni Meijel loodab näha olümpial nelja Eesti ujujat

21.12

Tartu Ülikooli seni veatu hooaeg sai kindla punkti Uuendatud

21.12

Pärnu võitis viiele geimile veninud võrkpallifinaali Uuendatud

21.12

Rae kaitses karikat geimigi loovutamata Uuendatud

21.12

Narvas toimuvale saalijalgpalli finaalturniirile pääses ka rahvaliiga klubi

21.12

Kirkeeide võttis lõpusirgel prantslannade ees esimese võidu, Ermits 17. Uuendatud

21.12

Giacomelile karjääri kolmas võit, Siimer 29. Uuendatud

21.12

ETV spordisaade, 21. detsember

21.12

Palvadre: kui naudid, siis tulevad spordis ka väga head tulemused

21.12

Arand sai karjääri esimese veemoto F1 võidu

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

21.12

Kirkeeide võttis lõpusirgel prantslannade ees esimese võidu, Ermits 17. Uuendatud

21.12

Giacomelile karjääri kolmas võit, Siimer 29. Uuendatud

21.12

Veesaare lõpusekundite pealtpanek aitas North Carolina järjekordse võiduni

21.12

Ränkel krooniti Jõulumäel Eesti suusameistriks

20.12

Siimer sai ühe möödalasuga 26. koha, Botnile polnud taas vastaseid

20.12

Hein vaatas pingilt, kuidas Werderi esiväravavaht valiti mängu parimaks

20.12

Rannula ja Legia said viimaks võidurõõmu maitsta

21.12

Rae kaitses karikat geimigi loovutamata Uuendatud

21.12

Mbappe jõudis Ronaldoga ühele pulgale

21.12

Pärnu võitis viiele geimile veninud võrkpallifinaali Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo