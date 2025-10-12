X!

Peeba Arandi edust F1-sarjas: motospordis muinasjutte ei ole

Veemoto
Foto: ERR
Veemoto

ETV spordisaate stuudiot külastas edukas veemotosportlane Marek Peeba, kes rääkis Stefan Arandi hiljutisest edust ning spordiala seisust Eestis.

F1-sarjas võistlev Arand võistles nädalavahetusel Zhengzhous toimunud F1 H2O sarja etapil ning pälvis kokkuvõttes kuuenda koha. Arand on MM-sarjas kolme etapi järel seitsmes ning sõita on veel jäänud kaks etappi.

Eesti veemotosportlased on võitnud tänavu tiitlivõistlustelt juba kuus medalit, neist neli kuldsed. Äsja maailmameistrivõistlustel F250 klassis pronksmedali pälvinud Marek Peeba ütles, et Arandi edu taga on aastatepikkune töö. "See on Eesti jaoks väga märgiline, et ta seal sõidab. Ja nüüd mitte ainult ei sõida, vaid on võtnud ka esimese ajasõidu võidu ja sprindisõidu poodiumi," sõnas Peeba.

"Kahjuks muinasjutte motospordis väga ei ole, et oled talendikas poiss ja sind märgatakse ja järgmine hetk oledki F1-sarjas. Seal on suur töö, talent ja ka loomulikult raha – need komponendid peavad kokku saama, et midagi sellist juhtuks," lisas Peeba.

Eesti veemotosportlased on võitnud sel sajandil tiitlivõistlustel üle 250 medali, mis selle edu taga on? "Kui nüüd üldistada, siis Eesti tippsportlased on üldse veidi sõgedad. Pannakse kõik alla ja tehakse asja hingega, nii need tulemused tulevad. Aastate pikkune töö ja edasi pärandatud oskused, nii see tuleb," vastas Peeba.

Ta rääkis, et Eestis on võidusõitjaid kuskil 30 ringis. "Aga taustajõud, mehaanikud ja tiimiliikmed, see teeb kokku väga suure perekonna."

Kristjan Kalkun ja Marek Peeba Autor/allikas: ERR

Veemoto on põnev ning adrenaliinirohke ala, aga konkurents on üsna hõre. "Ongi väga lihtne öelda, et tulge tehke järgi. Sõitjaid on üle maailma, MM-tiitel on kõigile samamoodi väärtuslik, kõik ihkavad seda ja tahavad seda saada. Võib-olla on lihtsam tulla 20. kohale, aga võita on sama raske, kui igal pool mujal," vastas Peeba kriitikutele.

Kui suurt rolli mängib paadis sõitja ja kui tähtis on tehnikal endal? "Kõik peab kokku sobima, nii tehnika mootori poolt, propelleri poolt, paadi poolt kui ka sõitja, kes peab sellega kokku sobituma ja enda paati iga nurga pealt tundma," ütles ta.

Nagu Peeba mainis, peavad tippsportlased olema veidi sõgedad ning veemotosportlaste elu teeb keerulisemaks see, et auhinnarahad üksi kulusid ära ei kata. "MM-tiitel on medal ja karikas, selle eest raha ei saa. Meid toetab riik medali eest. On küll reisirahad, et kohale saada, aga rahalisi autasusid meile määratud ei ole," selgitas ta.

Ehk seda sporti peab tõeliselt armastama? "Adrenaliin ja see tunne, see närv enne starti on sarnane nagu siia saatesse tulles. See tunne, mis võistlustelt saame, see innustab meid seda tegema," lõpetas Peeba.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

12.10

Jõgeva Tähe saalihokimeeskond tähistas juubelit: saalis on ikka sama lõhn

12.10

Peeba Arandi edust F1-sarjas: motospordis muinasjutte ei ole

12.10

Itaalia poolkaitsja ERR-ile: väärisime Eestiga mängudest kuut punkti

12.10

ETV spordisaade, 12. oktoober

12.10

Taaramäe läheb Jaapanis viimasele etapile vastu teiselt kohalt

12.10

Rannula ja Tass teenisid võidulisa, Riismaalt võidumängus veatu viskepäev

12.10

Põlva Serviti teenis Küprosel ülekaaluka võidu

12.10

Pärnu VK lõpetas nädalavahetuse võiduga, Võru Barrus kaotas viies geimis

12.10

Tõugjas-Männiste teenis USA-s viimase rajaga teise koha

12.10

Lillemets lõi Leverkuseni duubli eest hooaja viienda värava

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

12.10

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse Uuendatud

12.10

Katsumuse ületanud Mets pidi end koguma: päris raske koht, kus rääkida

12.10

VIDEO | Itaalia lõi kolm väravat, Sappinen kasutas võimaluse ära

12.10

Jefimova tegi eelujumistes konkurentidele silmad ette

11.10

Tänak: Toyotal pole mind vaja

12.10

VIDEO | Hein tõrjus Retegui penalti

12.10

Martin Laas kuulutas profikarjääri lõppenuks

11.10

Kontaveit kaotas näidisturniiri poolfinaalis

12.10

Tribuntsov tuli MK-etapil Eesti rekordiga teiseks, sama koht Jefimovale

12.10

Monacolasest suurüllataja tegi Shanghais tenniseajalugu

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo