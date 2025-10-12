Peeba Arandi edust F1-sarjas: motospordis muinasjutte ei ole

F1-sarjas võistlev Arand võistles nädalavahetusel Zhengzhous toimunud F1 H2O sarja etapil ning pälvis kokkuvõttes kuuenda koha. Arand on MM-sarjas kolme etapi järel seitsmes ning sõita on veel jäänud kaks etappi.

Eesti veemotosportlased on võitnud tänavu tiitlivõistlustelt juba kuus medalit, neist neli kuldsed. Äsja maailmameistrivõistlustel F250 klassis pronksmedali pälvinud Marek Peeba ütles, et Arandi edu taga on aastatepikkune töö. "See on Eesti jaoks väga märgiline, et ta seal sõidab. Ja nüüd mitte ainult ei sõida, vaid on võtnud ka esimese ajasõidu võidu ja sprindisõidu poodiumi," sõnas Peeba.

"Kahjuks muinasjutte motospordis väga ei ole, et oled talendikas poiss ja sind märgatakse ja järgmine hetk oledki F1-sarjas. Seal on suur töö, talent ja ka loomulikult raha – need komponendid peavad kokku saama, et midagi sellist juhtuks," lisas Peeba.

Eesti veemotosportlased on võitnud sel sajandil tiitlivõistlustel üle 250 medali, mis selle edu taga on? "Kui nüüd üldistada, siis Eesti tippsportlased on üldse veidi sõgedad. Pannakse kõik alla ja tehakse asja hingega, nii need tulemused tulevad. Aastate pikkune töö ja edasi pärandatud oskused, nii see tuleb," vastas Peeba.

Ta rääkis, et Eestis on võidusõitjaid kuskil 30 ringis. "Aga taustajõud, mehaanikud ja tiimiliikmed, see teeb kokku väga suure perekonna."

Kristjan Kalkun ja Marek Peeba Autor/allikas: ERR

Veemoto on põnev ning adrenaliinirohke ala, aga konkurents on üsna hõre. "Ongi väga lihtne öelda, et tulge tehke järgi. Sõitjaid on üle maailma, MM-tiitel on kõigile samamoodi väärtuslik, kõik ihkavad seda ja tahavad seda saada. Võib-olla on lihtsam tulla 20. kohale, aga võita on sama raske, kui igal pool mujal," vastas Peeba kriitikutele.

Kui suurt rolli mängib paadis sõitja ja kui tähtis on tehnikal endal? "Kõik peab kokku sobima, nii tehnika mootori poolt, propelleri poolt, paadi poolt kui ka sõitja, kes peab sellega kokku sobituma ja enda paati iga nurga pealt tundma," ütles ta.

Nagu Peeba mainis, peavad tippsportlased olema veidi sõgedad ning veemotosportlaste elu teeb keerulisemaks see, et auhinnarahad üksi kulusid ära ei kata. "MM-tiitel on medal ja karikas, selle eest raha ei saa. Meid toetab riik medali eest. On küll reisirahad, et kohale saada, aga rahalisi autasusid meile määratud ei ole," selgitas ta.

Ehk seda sporti peab tõeliselt armastama? "Adrenaliin ja see tunne, see närv enne starti on sarnane nagu siia saatesse tulles. See tunne, mis võistlustelt saame, see innustab meid seda tegema," lõpetas Peeba.