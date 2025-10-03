Arandist sai noorim veemoto F1 sarjas kvalifikatsiooni võitnud sõitja

Arand edestas kolmekordset maailmameistrit Shaun Torrente'i kõigest 0,039 sekundiga, sõites parimaks ajaks 40,222 sekundit. Kolmandaks jäi Erik Stark (Team Abu Dhabi).

"See tunne on uskumatu! Q3 duellis Shauniga sain aru, et suudan teda edestada – ja lõpuks see ka õnnestus. Olen väga õnnelik nii enda kui ka tiimi üle," ütles Arand.

Shanghai etapp jätkub reedel kahe sprindisõiduga ja laupäeval põhisõiduga.

Augustis Indoneesias toimunud F1 hooaja avaetapil kogus Arand 15 punkti, millega on kokkuvõttes Rusty Wyatti, Alec Weckströmi ja Ben Jelfi järel neljandal kohal. Hiinas sõidetakse ka järgmisel nädalavahetusel, pärast seda lõpetavad hooaja etapid Saudi Araabias ja Ühendemiraatides, mis sõidetakse vastavalt novembris ja detsembris.